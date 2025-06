Mercato : Le FC Nantes perd un taulier défensif historique !

Après huit années de bons et loyaux services, Nicolas Pallois quitte définitivement le FC Nantes. Les Canaris ont annoncé le départ du défenseur central de 37 ans via leurs réseaux sociaux.

FC Nantes : La fin d’une belle aventure pour Nicolas Pallois

« Cette fois c’est bien terminé, Nicolas Pallois ne jouera plus au FC Nantes. Lors de la 34e journée face à Montpellier, il a disputé son dernier match avec les Canaris », a écrit le FC Nantes sur son site officiel. Nicolas Pallois quitte les Canaris après avoir disputé 243 matchs en huit saisons. Il s’est illustré avec six buts marqués et 7 passes décisives. C’est d’ailleurs son plus grand succès avec un club depuis ses débuts professionnels.

Lire aussi : FC Nantes : Kita déniche le successeur de Nicolas Pallois

À voir Mercato OM : Accord en vue pour Evan Ndicka à une condition

Nicolas Pallois est passé par toutes les émotions avec le FC Nantes tout au long de son aventure. En 2022, il a été l’un des artisans du sacre en Coupe de France. Son départ laissera sans doute un grand vide dans la charnière défensive des Nantais. Pour cela, la cellule de recrutement s’active pour signer un autre taulier, et le Béninois Cédric Hountondji fait partie des joueurs ciblés.

Nicolas Pallois en partance pour le Stade de Reims

Selon les informations du journal L’Équipe, le défenseur central français de 37 ans est sur le point de s’engager avec le Stade de Reims. Un accord de transfert est conclu pour un contrat d’une saison, avec une année supplémentaire en option. Nicolas Pallois va évoluer avec le club champenois en Ligue 2. Contre toute attente, il pourrait revenir en Ligue 1 si la relégation de l’Olympique Lyonnais, prononcée par la DNCG, est confirmée.