ASSE : Le capitaine de Saint-Etienne sonne la mobilisation avant Angers

Le capitaine de l’ASSE a rameuté les troupes stéphanoises, en conférence de presse, avant le déplacement à Angers, samedi (15h).

Briançon invite les Verts à garder l’état d’esprit du match contre Troyes

C’est le capitaine de l’AS Saint-Etienne en personne, qui était en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. Il a sonné la mobilisation chez les Verts, en vue du match contre Angers SCO, en ouverture de la 25e journée du championnat. Anthony Briançon a évoqué l’état d’esprit affiché contre l’ES Troyes AC. Les Stéphanois avaient étrillé le club aubois (5-0), lundi.

Le défenseur central souhaite que l’équipe de l’ASSE soit dans les mêmes dispositions que face au SCO, dans deux jours, au stade Raymond Kopa. « Il faut se servir de ce match (face à Troyes), pour moi référence, pour rester solides ».

Les Stéphanois ont désormais la meilleure défense de Ligue 2, avec 22 buts concédés en 24 journées. Néanmoins, ils sont 7es au classement avec 35 points, soit 12 points de moins que le leader l’AJ Auxerre. « Être la meilleure défense aujourd’hui est anecdotique », a répondu le leader des Verts.

Anthony Briançon ne veut plus calcule

Pour rester dans la course pour la montée en Ligue 1, Saint-Etienne doit éviter de retomber dans ses travers, et plutôt faire une série de victoires, à la suite de l’éclatant succès contre l’ESTAC. « On a fait une bonne performance contre Troyes et maintenant il ne faut plus calculer », a lancé Anthony Briançon, comme mot d’ordre.

« Il faut mettre la tête dans le guidon jusqu’en fin de saison », a-t-il indiqué ensuite. Pour finir, le capitaine du club ligérien a prévenu ses coéquiers sur les intentions de leurs adversaires : « On est attendus à chaque match dans ce championnat. Tout le monde veut nous battre ».