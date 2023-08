Capitaine de l’ASSE, Anthony Briançon a annoncé la couleur pour la nouvelle saison, à quatre jours de la première journée de la Ligue 2.

ASSE : Anthony Briançon, « le gros changement est que nous avons un groupe »

L’ASSE va entamer sa deuxième saison de suite en Ligue 2 cette semaine. Les Verts sont même à l'honneur, car leur match contre Grenoble Foot est programmé en ouverture de la 1re journée du championnat, au Geoffroy-Guichard, le samedi 5 aout (à15h). À quelques jours de cette confrontation, Anthony Briançon a fait le point sur la forme et l’état d’esprit du groupe de l’AS Saint-Etienne. « Le gros changement aujourd'hui est que nous avons un groupe. En début de saison dernière, nous n'en avions pas », a-t-il assuré, dans une interview sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

Durement affectée par la relégation en Ligue 2, l’ASSE avait raté son début de saison dernière, avec une décevante dernière place en fin d’année 2022. « Nous n'étions pas dans une atmosphère sereine. Tout le contraire d'aujourd'hui. L'atmosphère est sereine. Tout le monde bosse bien, est bienveillant, est impliqué, a la même ligne de conduite et le même objectif. Tout le monde a envie d'être là, personne ne rechigne au travail. Au niveau du travail et de la vie de groupe, c'est complètement différent. La différence se situe à ce niveau-là. C’est le plus important », a expliqué le capitaine de l'équipe de Laurent Batlles.

Le capitaine de Saint-Etienne rappelle l'objectif : la montée en Ligue 1

Le défenseur central s’est également projeté sur la saison 2023-2024. Il a rappelé l’objectif, qui demeure le même que la saison dernière, à savoir la montée en Ligue 1. « Nous avons pour objectif de monter, c'est clair et net. Il faut être ambitieux. Nous jouons clairement la montée. Retenons ce que nous avons fait en fin de saison et l'état d'esprit affiché lors des six derniers mois. C'est grâce à cela que nous y arriverons. Avec aussi beaucoup d'humilité », a indiqué Anthony Briançon, tout en prévenant ses coéquipiers : « Nous serons attendus sur toutes les pelouses. Il va falloir répondre présent à chaque match, et ce dès la première journée, face à Grenoble. Les premiers rendez-vous seront très importants et conditionneront la suite de notre saison. »