Mercato PSG : Flash ! Paris confirme le départ de Kylian Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quittera le PSG au terme de la saison. Une décision confirmée par le club de la capitale.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi

Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad en huitième de finale aller de Ligue des Champions, RMC Sport assure que Kylian Mbappé a annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il quittera le club de la capitale française en tant qu’agent libre au terme de l’exercice 2023-2024. Une information confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano, qui précise que « les conditions du départ ne sont pas encore entièrement convenues, mais il va quitter Paris cet été. Kylian n’a pas encore rempli ses engagements envers le club. »

Mais « la décision est confirmée à 100% puisque Nasser Al-Khelaïfi en a été informé aujourd’hui. Le PSG et Mbappé communiqueront ensemble sur le départ de Kylian dans les prochains mois », indique le spécialiste mercato. Selon Jérôme Rothen, qui a parlé avec le patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est déçu du choix de son meilleur joueur, mais il ne le sanctionnera pas.

« Le président du PSG me l’a dit, il y a forcément de la déception, mais c’est un homme d’affaires, il s’était déjà fait à l’idée de perdre une partie de son investissement réalisé il y a six ans sur Mbappé. Aujourd’hui ils se sont tapés dans la main, il a apprécié que Mbappé vienne lui annoncer sa décision en tête à tête, il n’y aura pas de sanction. Il est content de son investissement total », assure l’ancien joueur du PSG sur RMC. Et selon un média espagnol, le club parisien a confirmé l’annonce de sa star.

Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, deuxième plus gros transfert de l’histoire du football, en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé vit certainement ses derniers mois sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après les différents médias locaux, El Partidazo de COPE confirme à son tour la fin de l’histoire entre l’enfant de Bondy et le Champion de France en titre.

À en croire le média ibérique, le PSG aurait lui-même confirmé le départ de Kylian Mbappé. Dans un communiqué non officiel, dont la COPE a pu se procurer une copie, le PSG écrit notamment : « le club confirme que Kylian a communiqué sa décision de quitter le PSG à la fin de la saison 2024. Les termes du départ n’ont pas encore été entièrement convenus. »

Toujours selon le même communiqué, le leader de Ligue 1 entend bien poursuivre « sa mutation de l’individualisme galactique vers l’individualisme collectif, la jeunesse (le PSG est la plus jeune équipe en Ligue des champions) et l’institution avant tout. »

Le départ de Mbappé étant désormais acté, la direction parisienne devrait désormais se concentrer sur la prolongation à venir de Warren Zaïre-Emery, ainsi que le retour de Xavi Simons, prêté au RB Leipzig cette saison.