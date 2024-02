Mercato PSG : Le verdict tombe pour l’avenir de Xavi Simons !

La direction du PSG aurait tranché pour l’avenir de son milieu offensif Xavi Simons, prêté cette saison au RB Leipzig et ciblé par p)plusieurs clubs, dont le Bayern Munich, pour cet été.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pris sa décision pour Xavi Simons

Le RB Leipzig, le Bayern Munich, Arsenal, le FC Barcelone et tous les autres prétendants de Xavi Simons sont désormais fixés sur la position du Paris Saint-Germain. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison, l’international néerlandais fait rêver le RB Leipzig, qui aimerait prolonger son prêt la saison prochaine.

Mais selon les informations relayées ces dernières heures par PSG Inside Actus, « à partir du moment où l’ancien directeur sportif du RB Leipzig, à expliquer dans les médias allemands qu’il ferait son possible pour que le joueur reste au club. Le président du Paris Saint-Germain a très rapidement répondu à son homologue du RB Leipzig que le joueur n’était pas à vendre et qu’il était sous contrat au Paris Saint-Germain, et qu’au moment du prêt il était très bien stipulé que le joueur ne serait prêté que seulement pour une année. »

Toujours selon le média spécialisé, le PSG, et particulièrement Luis Enrique, veut garder Xavi Simons pour la prochaine saison. Contrairement aux nombreuses rumeurs qui courent, les dirigeants parisiens n’envisagent pas à ce jour de vendre Xavi Simons. D’ailleurs, l’ancien Titi pourrait recevoir une belle surprise dès son retour dans la capitale française.

Le Paris SG veut récompenser Xavi Simons à son retour

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Xavi Simons est en ce moment tiraillé entre son amour pour le Paris SG et le fait qu’il se soit adapté au RB Leipzig et à la Bundesliga. Mais son départ définitif de Paris cet été n’est pas du tout à l’ordre du jour, « à moins de mettre minimum 85 millions d’euros », à en croire PSG Inside Actus.

Et comme le spécialiste mercato Ekrem Konur l’é récemment révélé, le portail francilien confirme que si un retour de Simons à Paris semble l’option la plus plausible pour son avenir durant l’intersaison, une prolongation de son contrat est également dans les tuyaux. Alors que Kylian Mbappé pourrait décider de partir en fin de saison, le PSG veut faire du natif de Rotterdam la nouvelle figure de proue de son projet et souhaite lui offrir un contrat qui va avec son nouveau statut.

« Le Paris Saint-Germain ne l’a pas fait revenir pour le prêter 2 ans, pour ensuite qu’il joue une année au Paris Saint-Germain, sachant qu’après il restera qu’une année et devra donc le vendre pour ne pas le perdre gratuitement », explique la source parisienne.