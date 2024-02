Mercato PSG : Madrid ne perd pas du temps pour Kylian MbappÃ©

Kylian Mbappé a franchi le pas et quittera le PSG l’été prochain. Il l’a fait savoir au club français, qui l’a également officialisé via ses canaux de communication. De cette manière, l’un des feuilletons les plus anciens de ces dernières années commence à tendre vers sa fin.

Mercato PSG : Le Real accélère pour Kylian Mbappé

Son départ de Paris étant finalisé, Kylian Mbappé doit désormais préciser sa nouvelle destination et tout indique que la saison prochaine il jouera pour le Real Madrid. L’attaquant de 25 ans avait déjà négocié à plusieurs reprises pour porter le maillot merengue. Selon le journaliste spécialisé dans le marché des transferts, Fabrizio Romano, l’opération est en cours et très avancée. Selon ces informations, l’équipe présidée par Florentino Pérez a déjà envoyé au joueur une proposition de contrat.

Le contrat envoyé à Kylian Mbappé comprend une offre économique qui, en ce qui concerne le salaire annuel, est inférieure à celle proposée en 2022 et également inférieure au salaire qu’il gagne aujourd’hui au PSG. Evidemment, ce sont aussi des montants bien loin de l’offre de renouvellement que les Parisiens ont présentée pour offrir une prolongation de contrat au Bondynois.

Le Real prêt à faire des concessions pour Kylian Mbapp

Photo : Kylian Mbappé

Quoi qu’il en soit, et au-delà de la prime de transfert, le Real Madrid serait prêt à compenser cette différence en se montrant plus généreux dans la répartition des pourcentages des droits à l’image. Le club espagnol est convaincu que l’union des deux marques sera bénéfique pour les deux parties.