Mercato AS Monaco : Ça coince pour Johan Bakayoko !

L’AS Monaco commence à s’éloigner de la piste menant à Johan Bakayoko. Aux dernières nouvelles, le club de la Principauté s’est fait devancer par les grosses cylindrées de la Bundesliga allemande.

Ces derniers jours, l’AS Monaco a signé Ansu Fati en tant que recrue offensive majeure pour le dispositif d’Adi Hütter. L’international espagnol d’origine guinéenne a rejoint les Monégasques sous forme de prêt en provenance du FC Barcelone. Le jeune prodige est bien placé pour renforcer la ligne d’attaque de l’ASM, mais la cellule de recrutement ne compte pas uniquement sur lui. Ces dernières semaines, la piste Johan Bakayoko a été activée pour disposer de plus d’options.

Des contacts ont été noués avec le PSV Eindhoven pour faire avancer les négociations. En interne, l’AS Monaco considère le Belge d’origine ivoirienne de 22 ans comme le remplaçant de Maghnes Akliouche. Malheureusement, la piste commence à se refermer, car les grands noms de la Bundesliga allemande se sont immiscés dans le dossier.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont également intéressés par la signature de Johan Bakayoko. Désormais, ils sont en pole position pour s’attacher les services du natif d’Overijse. Par conséquent, l’AS Monaco perd peu à peu le contrôle du dossier en raison de sa lenteur.

En effet, la direction du club princier est encore à la traîne, car elle attend la vente de Maghnes Akliouche pour formuler sa première offre. Cette situation éloigne donc progressivement le club de Johan Bakayoko, offrant une belle opportunité aux clubs allemands.

