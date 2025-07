Mercato OL : Kang boucle une importante signature

Après avoir assuré le maintien de l’OL en Ligue 1, Michele Kang va s’attaquer au mercato estival. Mais avant, elle aura bouclé un deuxième dossier brûlant du club en toute discrétion.

Après la DNCG, la présidente de l’OL face au mercato

Nommé officiellement PDG d’Eagle Football Group et présidente de l’OL le 30 juin dernier, Michele Kang s’est présentée devant la Commission d’appel la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) le 9 juin. En l’espace de 9 jours, elle a réussi à réunir plus de 124 millions d’euros selon L’Équipe pour satisfaire à la demande de l’institution fédérale.

Le dossier présenté par la successeur de John Textor à Lyon a été validé par le gendarme financier et le club rhodanien est resté en Ligue 1. En effet, l’Olympique Lyonnais avait été rétrogradé administrativement en Ligue 2 sous John Textor, le 24 juin par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la LFP.

Après avoir sauvé les Gones de la relégation, Michele Kang attaque le chantier du mercato estival. L’OL est qualifié pour la Ligue Europa. De plus, l’équipe vise une place sur le podium en Ligue 1 cette saison, afin de jouer la Ligue de champions en 2026-2027. Pour atteindre ses objectifs, l’équipe de Paulo Fonseca a besoin d’être renforcée, même si la DNCG a imposé au club, l’encadrement de la masse salariale et les indemnités de transfert.

Kang finalise le renouvellement du partenariat avec Groupama

En attendant de trouver les moyens, en faisant des ventes, afin de lancer le mercato, Michele Kang sera en passe de signer un nouveau contrat avec Groupama. En effet le contrat naming du Parc OL avec l’assureur prend en le 31 juillet 2025. Et selon la rumeur, ce dernier n’était pas enclin à prolonger son aventure avec le club.

À voir

Mercato PSG : Coup de frein surprise pour Gabriel Moscardo

Mais selon les informations de Olympique et Lyonnais, Michele Kang a pris le dossier Groupama en main et finalise en ce moment les derniers détails pour le renouvellement du partenariat.

Si cette nouvelle signature est actée, ce serait une deuxième victoire importante pour la nouvelle patronne de l’OL et d’EFG.

Pour rappel, le grand stade de Lyon est renommé Groupama Stadium depuis juillet 2017. Ce naming rapport 6,9 M€ chaque saison au club rhodanien.