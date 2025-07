OL : Lyon sauvé, Textor règle ses comptes avec la DNCG

Parti de la présidence de l’OL, à la suite de rétrogradation provisoire du club en Ligue 2, John Textor pointe le fonctionnement de la DNCG.

OL : Textor échoue à la DNCG, Kang sauve le club

Précédemment président de l’OL, John Textor n’avait pas réussi à convaincre la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) lors de son audition le 24 juin dernier. Son bilan financier avait été rejeté par le gendarme financier du football professionnel. La DNCG avait décidé de la rétrogradation administrative du club rhodanien en Ligue 2.

Six jours plus tard, le dirigeant américain avait démissionné au profit de Michele Kang. La nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais a présenté un nouveau bilan devant la Commission d’appel qui a finalement décidé du maintien du club en Ligue 1. Mais au prix de 124 millions d’euros selon L’Équipe.

Textor critique la DNCG : « Comment l’OL peut-il être relégué pour des raisons de viabilité ? »

Lyon étant sauvé, John Textor a décidé de régler ses comptes avec l’instance de Contrôle des clubs professionnels. Il dénonce un processus « très subjectif » et « remet en question » le fonctionnement de la DNCG. Il s’étonne d’être passé sans encombre devant l’UEFA et d’être recalé par la DNCG.

« Comment un club comme l’OL peut-il être relégué pour des raisons de viabilité ? La même semaine, nous avons passé avec succès l’examen de viabilité de l’UEFA (*), qui est très complet et extrêmement professionnel », a-t-il regretté sur la radio britannique Talksport.

Le dirigeant américain estime que ‘’la gouvernance » du football professionnel ‘’en France ne fonctionne pas », car martèle-t-il : « La Fédération française de football tente de prendre le contrôle de la Ligue, ce qui est une grave erreur ».

« Ils prennent littéralement vos revenus provenant des joueurs et des transferts et disent que cela ne doit pas être pris en compte », s’est-il étonné. « Nous réalisons 100 millions de dollars par an grâce à la vente de joueurs. Or, selon leur modèle de viabilité, ils doivent faire des projections comme si vous ne vendiez aucun footballeur », a-t-il critiqué.

L’Américain propose « le modèle de la Premier League »

John Textor s’engage déjà à être « un agent du changement » de la procédure de contrôle de la DNCG. Il propose « un modèle comme celui de la Premier League, avec des règles claires et nettes, et où chaque club dispose d’une voix ». Pour finir, l’ancien président de l’OL estime, sur un ton ironique, qu’il est « en grande partie le problème » pour le club de Lyon face à la DNCG.