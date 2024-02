Avant le match de Liga sur le terrain du Celta Vigo, le coach du Barça, Xavi, s’est exprimé sur la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG cet été.

Mercato PSG : Le cas Kylian Mbappé irrite Xavi

Le FC Barcelone affronte le Celta Vigo ce soir dans le cadre de la 25eme journée de la Liga espagnole. À quelques heures de ce choc, le coach Xavi était face à la presse et il a été amené à se prononcer sur certains sujets de l’actualité.

Interrogé sur le départ de l’attaquant français Kylian Mbappé à la fin de son contrat en juin prochain, Xavi a piqué une colère noire. Il a indiqué qu’il préfère se concentrer sur les défis à venir pour le FC Barcelone et a demandé à ne plus être interrogé sur le cas Mbappé.

« Mbappé ? Je n’ai pas grand-chose à dire, la seule chose, c’est qu’il quitte le PSG. Quand ce sera officiel, vous me le demanderez encore, mais notre situation est différente : bien terminer la saison, se concentrer sur le Celta Vigo et le match en Ligue des Champions. Mais ne me posez plus de questions sur Mbappé, ça ne sert à rien. Je ne vais plus parler de Mbappé, » a déclaré le coach du Barça, visiblement irrité.

L’attaquant français, Kylian Mbappé, a déjà annoncé son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Selon les informations, Mbappé pourrait continuer son aventure en Espagne au Real Madrid. Les Madrilènes lui auraient formulé une offre de 128 millions d’euros.

Xavi a d’autres préoccupations

Après son match nul à domicile contre Grenade le dimanche 11 février dernier, le FC Barcelone cherchera à se relancer ce soir face au Celta Vigo. Le club catalan est actuellement troisième de Liga (51 points) derrière le Real Madrid (61 points) et Girona (56 points). Xavi Hernandez, qui a déjà lui aussi annoncé son départ au terme de la saison, a d’autres préoccupations que l’avenir de Kylian Mbappé.