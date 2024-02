OM : En pleine galère, Gennaro Gattuso peut soupirer

Gennaro Gattuso est actuellement sur une chaise éjectable à l’Olympique de Marseille. Au milieu de cette galère, avec la menace persistante d’un licenciement, l’Italien reçoit le soutien d’un cadre de son effectif.

OM : Geoffrey Kondogbia vole au secours de Gennaro Gattuso

Chaque match qui passe est comme celui de la dernière chance pour le technicien italien sur le banc de l’Olympique de Marseille. Gennaro Gattuso ne fait visiblement plus l’unanimité avec les résultats décevants que le club enregistre ces dernières semaines. L’OM n’a toujours pas gagné en 2024 et le nul 2-2 concédé en barrage aller de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk est comme une goutte d’eau qui est sur le point de faire déborder le vase. Le déplacement sur le terrain de Brest ce dimanche est donc une parfaite occasion pour Gattuso et ses hommes de relever la tête.

A la veille de ce match à risque, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille sait qu’il peut compter sur des cadres comme Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain centrafricain n’a pas manqué l’occasion d’apporter son soutien à son entraîneur, dont il a vanté le leadership en conférence de presse. Pour le joueur de 31 ans, « Gattuso a été un leader en tant que joueur, il essaie de le transmettre à toute l’équipe». Kondogbia espère désormais que cet état d’esprit puisse propulser et aider l’OM à atteindre les objectifs.

Kondogbia veut enchaîner les match

S’il a affiché son soutien à son entraîneur, qui est actuellement sous pression, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid avait aussi un message personnel et clair à passer à Gennaro Gattuso. Alors qu’il assure qu’il se sent bien, Geoffrey Kondogbia espère aussi pouvoir enchaîner les matchs. « Je n’ai pas été aidé ces derniers temps. J’essaie de donner le maximum pour nous aider à sortir de cette situation », a-t-il déclaré, affichant sa frustration de ne pas pouvoir jouer le maximum de matchs possibles.