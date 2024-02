Mercato PSG : Après Mbappé, le verdict tombe pour Achraf Hakimi

Désireux de suivre Kylian Mbappé au Real Madrid au terme de la saison, le latéral droit Achraf Hakimi aurait reçu une réponse claire de la direction du PSG.

Mercato PSG : Aucun bon de sortie pour Achraf Hakimi

La décision de Kylian Mbappé de quitter les rangs du Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre au terme de la saison, aurait donné des idées à son meilleur ami du contingent parisien. D’après les informations de Sports Zone, Achraf Hakimi aimerait lui aussi partir cet été. Arrivé en juillet 2021 pour 70 millions d’euros, l’ancien arrière droit de l’Inter Milan envisagerait de claquer la porte du PSG lors du prochain mercato estival.

Né à Madrid et formé à la Castilla, l’international marocain rêve toujours de s’imposer chez les Merengues et serait donc ouvert à un transfert à la Maison-Blanche. Hakimi « n’a jamais caché son envie de s’imposer dans son club formateur, qui est le Real de Madrid, et le départ de Mbappé pourrait lui donner des envies », explique PSG Inside Actus.

Dans l’optique de la succession de Dani Carvajal, dont le bail expire en juin 2025, les dirigeants madrilènes resteraient à l’écoute, même si Pep Guardiola serait prêt à tout pour avoir Hakimi dans son groupe à Manchester City. De son côté, le PSG ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Le PSG veut prolonger le contrat de Achraf Hakim

D’après PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain n’aurait aucune intention de se séparer de son numéro 2 durant la prochaine intersaison. Après avoir entamé des négociations avec Achraf Hakimi, dès son retour de la CAN, le PSG ne perd pas espoir de le convaincre de prolonger avec une belle revalorisation salariale en prime. Récemment, le site Onze Mondial a confirmé une prolongation à venir pour le défenseur de 25 ans. « Les négociations ne devraient pas tarder », expliquait le média francilien. Le journaliste Fabrice Hawkins assure aussi que le protégé de Luis Enrique se dirigerait vers un renouvellement plutôt qu’un départ l’été prochain.