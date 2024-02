Vente OM : L’Arabie Saoudite tranche pour l’avenir de Pablo Longoria

Fortement pressenti pour racheter l’OM des mains de Frank McCourt, l’Arabie Saoudite aurait pris une décision forte pour Pablo Longoria si la Vente OM venait à se conclure.

Vente OM : « La cession de l’OM est inéluctable »

En campagne depuis 2021, le journaliste Thibaud Vézirian maintient sa position concernant le futur de l’Olympique de Marseille. Après l’avoir racheté à Margarita Louis-Dreyfus en octobre 2016 contre un chèque de 50 millions d’euros, Frank McCourt serait sur le point de céder le club olympien à un fonds d’investissement saoudien. Vézirian assure même que ce ne serait plus qu’une question de temps avant que la Vente OM à l’Arabie Saoudite ne soit officialisée.

« La cession de l’OM est inéluctable, et tout l’Olympique de Marseille se met en place pour une vente. Donc si on parle de l’AS Monaco, c’est uniquement pour faire monter les enchères, car l’Arabie Saoudite ne cherche pas les avantages fiscaux et veut briller avec un club populaire internationalement », a expliqué le journaliste sur Twitch, avant d’évoquer la situation de Pablo Longoria dans ce nouveau projet.

Pablo Longoria concerné à son poste par l’Arabie Saoudite ?

Nommé président de l’Olympique de Marseille depuis février 2021, Pablo Longoria pourrait rester en place jusqu’à l’officialisation de la cession. D’après Thibaud Vézirian, l’Arabie Saoudite pourrait permettre au dirigeant espagnol de présider aux destinées du club olympien durant ses premiers mois sous pavillon saoudien.

« De son côté, Longoria reste jusqu’à l’officialisation. Tous les cadres du club sont partis, il y a une logique d’un processus qui va vers une officialisation de vente totale », a indiqué le journaliste d’investigations, qui a donné un indice sur la date de cette officialisation de la Vente OM.

« Si c’est pour juin ? Cela peut tomber un petit peu tous les jours, car tous les voyants sont au vert. Les sources sont très très confiantes, encore plus qu’avant du côté des acheteurs », a ajouté Vézirian.