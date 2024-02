Vente OM : De nouvelles révélations sur le silence de Frank McCourt

À quelques heures du match contre le Shakhtar Donetsk, le dossier de la Vente OM refait surface. Le journaliste Jean-François Pérès apporte de nouvelles révélations sur l’absence récurrente de Frank McCourt.

Vente OM : Frank McCourt, un propriétaire de plus en plus discret

La crise qui secoue actuellement l’OM ne se limite pas aux performances sportives décevantes de l’équipe et aux changements d’entraîneurs. Elle met également en lumière l’absence prolongée de Frank McCourt. Le propriétaire américain du club n’a plus foulé le sol phocéen depuis août dernier, et cela soulève des questions concernant son implication réelle dans la gestion et le futur de l’Olympique de Marseille.

Cette attitude est même interprétée par certains comme un désintérêt flagrant de Frank McCourt pour l’OM. De nombreux observateurs estiment même qu’il préparerait le terrain pour la future vente du club à de nouveaux investisseurs, notamment des dirigeants de l’Arabie saoudite. Et si le président Pablo Longoria a réfuté cette hypothèse en réaffirmant l’engagement à long terme de milliardaire bostonien envers l’OM, les doutes persistent. D’ailleurs, les déclarations récentes de Jean-François Pérès viennent renforcer ces doutes.

L’Olympique de Marseille ne serait pas une priorité pour Frank McCourt.

Via la plateforme baptisée OM Genève, le responsable des Sports du JDD a expliqué qu’il a tenté « 6 à 7 fois » d’obtenir un entretien avec Frank McCourt, sans succès. Toutes ses tentatives se sont soldées par des échecs consécutifs, laissant entrevoir que l’OM était « secondaire » pour le milliardaire américain.

Jean-François Pérès est ainsi persuadé que McCourt a délégué la gestion du club à sa « garde rapprochée », qui a décidé de limiter ses apparitions publiques. Du coup, cette situation laisse planer le doute quant aux véritables intentions du propriétaire du club phocéen. Depuis l’acquisition de l’OM en 2016, l’homme d’affaires américain s’est rarement montré aux côtés de son équipe et dans les médias. Ce mutisme alimente les spéculations sur la vente OM et accentue les inquiétudes sur le futur proche du club.

Les supporters attendent ainsi des réponses claires sur l’avenir de leur club et surtout une réaction positive de leur équipe ce jeudi soir face au Shakhtar Donetsk. Une victoire permettrait aux Phocéens de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue Europa. En revanche, une défaite enfoncerait l’OM dans la crise et son entraîneur expérimenté Jean-Louis Gasset.