OM : Les révélations d’Iliman Ndiaye après la victoire contre Montpellier

À l’issue de la brillante victoire de l’OM face à Montpellier (4-1) Iliman Ndiaye n’a pas caché son soulagement et s’est confié sur sa prestation remarquable.

OM-Montpellier : Jean-Louis Gasset démarre en force en Ligue 1

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a offert à son nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset, une première victoire en Ligue 1 contre Montpellier. Cette performance, après la remontée spectaculaire face au Shakhtar Donetsk (3-1) en Europa League jeudi, a redonné le sourire aux supporters marseillais. Même si le début de la soirée a été compliqué avec une ouverture de score rapide des visiteurs, l’OM a su renverser la vapeur, signant ainsi un succès convaincant de 4-1 au stade Vélodrome.

Cette victoire met fin à une série de six matchs sans victoire en championnat, soulageant ainsi une équipe et un staff de l’OM en quête de résultats positifs. Un joueur s’est particulièrement illustré lors de cette rencontre : Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais, souvent critiqué depuis son arrivée à Marseille, a livré une prestation remarquable, marquant même le premier but de la soirée.

Iliman Ndiaye, une performance étincelante et des ambitions affirmées

Dans ses déclarations à l’issue du match, Iliman Ndiaye a exprimé sa satisfaction et son soulagement quant à sa performance contre le MHSC. Le milieu offensif de l’OM a confirmé ses « bonnes sensations sur le terrain », soulignant sa volonté de prendre les bonnes décisions et de contribuer au succès de son équipe. Ses mots révèlent un joueur désireux de s’imposer et de démontrer son potentiel, tout en exprimant sa gratitude envers les supporters et son attachement profond au club.

Sa prise de parole reflète également l’importance du moment pour lui. Car, en tant que joueur, marquer dans le stade Vélodrome représente pour lui un rêve d’enfance devenu réalité. « J’espère que ce n’est pas le dernier », a-t-il ajouté. Cette révélation d’Iliman Ndiaye offre un éclairage sur sa motivation et son engagement envers l’OM, donnant aux fans de nouveaux espoirs quant à son avenir au club.