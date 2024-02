Mercato OM : Le départ d’une pépite réclamé à Marseille !

L’OM se retrouve déjà au cœur des spéculations pour le prochain mercato estival, avec l’un de ses jeunes joueurs dont le départ est de plus en plus réclamé.

Mercato OM : Simon Ngapandouetnbu en difficulté en Ligue 2

Le mercato estival s’annonce agité du côté de l’Olympique de Marseille, avec une succession de dossiers à gérer pour la direction du club. En plus de trouver un remplaçant pour Jean-Louis Gasset, l’OM devra également opérer des ajustements dans son effectif, tant en termes d’arrivées que de départs. La nécessité de réduire la masse salariale et de renflouer les caisses pousse le club à envisager des ventes de joueurs.

Photo : Simon Ngapandouetnbu

Parmi les noms qui circulent sur la liste des potentiels partants, on retrouve Pape Gueye, Jonathan Clauss et Azzedine Ounahi. Mais une autre pépite de l’OM est aussi sur le départ : Simon Ngapandouetnbu. Malgré son talent indéniable, le gardien camerounais peine à se faire une place en équipe première, notamment en raison de la forte concurrence de Pau Lopez et Ruben Blanco à son poste. Sa situation suscite l’intérêt de plusieurs observateurs, dont Laurent Spinosi, qui estime que le jeune portier de l’OM mérite davantage de temps de jeu.

Son départ de l’OM serait la meilleure solution

Dans une interview accordée à Football Club de Marseille, Laurent Spinosi souligne le potentiel du jeune gardien de but camerounais, rappelant qu’il a impressionné par Simon Ngapandouetnbu dès son plus jeune âge, suscitant des comparaisons même avec des légendes telles que Fabien Barthez et Steve Mandanda. Pourtant, malgré ses qualités évidentes, le jeune joueur est peu utilisé à l’OM, ce qui pousse Spinosi à plaider en faveur d’un prêt pour lui permettre de s’épanouir ailleurs et d’acquérir l’expérience dont il a besoin pour progresser au haut niveau.

L’ancien entraîneur des gardiens de l’OM insiste sur l’importance de prendre une décision dans l’intérêt à la fois du joueur et du club. Envoyer Ngapandouetnbu « au casse-pipe », comme il le dit, serait une manière de lui donner une chance de briller et de contribuer au succès futur de l’OM. Cette opinion reflète les préoccupations croissantes autour de l’avenir des jeunes talents au sein du club phocéen, et il reste à voir quelle sera la décision de la direction dans les mois à venir.