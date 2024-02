OM : Pablo Longoria a réalisé un joli coup avec cette pépite parisienne

L’été dernier, Pablo Longoria n’a pas hésité à s’offrir un jeune gardien de but pour l’Olympique de Marseille. Un pari pour l’avenir que le dirigeant espagnol ne devrait pas regretter puisqu’en interne, cette jeune recrue fait bien l’unanimité.

OM : Aboubaka Dosso, un joli coup signé Pablo Longoria

Libéré par le Paris Saint-Germain, club où il a été formé, Aboubaka Dosso s’est offert une seconde chance de progresser dans sa jeune carrière et d’évoluer au haut niveau. Le gardien de but de 18 ans a alors signé à l’Olympique de Marseille où il semble mettre déjà tout le monde d’accord. Selon le journaliste Karim Attab, le gamin est considéré à l’OM comme « un joli coup qui a été réalisé en septembre quand ils l’ont récupéré alors qu’il n’avait pas été gardé par le PSG ».

Il s’est parfaitement illustré le week-end dernier, notamment lors de la séance des tirs au but, en conduisant les U19 de l’OM en quarts de finale de la Coupe Gambardella. On assure d’ailleurs « qu’il fait l’unanimité lors de tous les matches de Gambardella, notamment les trois derniers ». De quoi conforter sans doute Pablo Longoria dans son choix d’avoir pris la décision de le récupérer.

Aboubaka Dosso parti pour s’imposer à l’OM ?

Arrivé très jeune sur la Canebière, Aboubaka Dosso a encore une grosse marge de progression pour prétendre à faire ses débuts en équipe première. Ce qui est sûr, il semble être bien lancé sur la bonne voie et ce n’est pas pour déplaire à ses nouveaux dirigeants, notamment Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille fait du jeune gardien de but un pari pour l’avenir. Contrairement à la tradition selon laquelle les jeunes de l’OM ont souvent du mal à se faire une place en équipe première, encore plus les gardiens de but, lui il est bien parti pour s’imposer.

C’est en tout cas ce que pense Karim Attab, qui ne le voit pas subir un sort à la Simon Ngapandouetnbu, en fin de contrat à l’OM sans jamais réussir à avoir sa chance. Avec la dimension qu’il prend dans les buts de l’équipe U19, Dosso sera sans doute encore plus mis en lumière grâce au parcours des Phocéens dans la Coupe Gambardella. « À partir de ce moment-là, il faudra voir ce que l’OM va lui proposer. », a-t-il confié à propos du jeune Franco-ivoirien.