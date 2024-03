Julien Stéphan vend la mèche pour son avenir au Stade Rennais !

En grande réussite depuis son grand retour fin 2023 en remplacement de Bruno Genesio, Julien Stéphan s’est exprimé sur son avenir au Stade Rennais.

Julien Stephan ouvert à la discussion avec le Stade Rennais

Appelé à la rescousse après le départ de Bruno Genesio courant novembre, Julien Stephan s’est rapidement mis dans le bain et permis au Stade Rennais de remonter dans le classement de Ligue 1. Malgré une élimination en Ligue Europa face à l’AC Milan, le club breton peut décrocher une place européenne au terme de la saison puisque l’équipe est actuellement de 7e du championnat. Après avoir redressé la barre, le technicien de 43 ans ne serait pas contre l’idée de poursuivre l’aventure avec son club de coeur.

« On est venu dans un contexte très particulier, avec une mission court terme. Si le club est content de notre travail et veut matérialiser une volonté de poursuivre, on discutera. Mais, pour le moment, on est focus sur le groupe, les joueurs, la dynamique…

Si le calendrier s’accélère, qu’il y a une volonté d’engager des discussions tôt, on discutera, mais je ne suis en attente de rien et je le suis depuis le départ. Je l’ai dit plusieurs fois et c’est très sincère : ça permet de rester focus sur le quotidien et le présent », a expliqué Julien Stéphan en conférence de presse. Il y a quelques jours, une source proche du SRFC avait déjà fait des confidences sur le même sujet.

L’avenir de Julien Stephan déjà tranché à Rennes ?

Arrivé en cours de saison pour prendre la suite de Bruno Genesio, Julien Stéphan a redressé la barre à Rennes jusqu’à en faire un candidat pour l’Europe. Mais continuera-t-il sur le banc du Stade Rennais la saison prochaine ? À en croire le quotidien L’Équipe, les dirigeants rennais et leur entraîneur devraient prochainement s’asseoir autour de la table des négociations pour évoquer l’avenir.

De son côté, le journal régional Ouest France assure que tout semble converger pour que l’aventure de Julien Stéphan sur le banc rennais continue au-delà de la saison en cours. Affaire à suivre donc…