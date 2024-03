Gasset fait une révélation après le récital de l’OM face à Clermont

C’est un Jean-Louis Gasset aux anges qui s’est présenté au micro de Prime Video après la victoire explosive de l’OM à Clermont ce samedi. C’était à l’occasion de la 24e journée de la Ligue 1.

La grosse satisfaction de Gasset après le succès de l’OM

La confiance est totale dans le rang de l’OM depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Ils viennent d’enchaîner une deuxième victoire de suite en championnat, la troisième consécutive toutes compétitions confondues. Après le succès contre Montpellier, les Phocéens se rendaient sur la pelouse de Clermont ce samedi pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Un voyage parfaitement réussi pour les hommes de Jean-Louis Gasset.

Ils se sont royalement imposés 5-1 grâce à des buts de Iliman Ndiaye (23′), Pierre-Emerick Aubameyang (59′), Jonathan Clauss (67′), Luis Henrique (80′) et Faris Moumbagna (90’+2). Un succès qui permet à l’OM de remonter à la sixième place pour le moment, à la grande satisfaction de Gasset, heureux d’avoir eu un match plus facile que prévu, avec le sérieux de son équipe. Cependant, le Français de 70 ans regrette le but concédé dû à des erreurs qu’il faut gommer.

Jean-Louis Gasset dévoile la recette de son début parfait à l’OM

Arrivé à la tête d’une équipe qui peinait à gagner, l’ancien sélectionneur de Côte d’Ivoire a déjà inversé la tendance, offrant trois victoires aux Phocéens. C’est le résultat d’une préparation réussie avec son staff technique depuis leur nomination. « On a fait étape par étape, on a regardé les cassettes dans lesquelles ils se sentaient bien, là où ils avaient fait de bons matchs « , a révélé Gasset. La méthode de travail est ensuite calquée contre Montpellier. Le succès de ce samedi contre Clermont n’est donc qu’une confirmation comme il a fait savoir.