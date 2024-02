Mercato OM : Jean-Louis Gasset vers un contrat plus long que prévu ?

En nommant Jean-Louis Gasset jusqu’à la fin de la saison, l’OM a placé une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Mais l’entraîneur intérimaire semble vouloir s’inscrire dans la durée, à condition de confirmer l’embellie phocéenne.

Mercato OM : Jean-Louis Gasset pour un changement d’air à Marseille

En principe, Jean-Louis Gasset n’a été nommé que pour quatre mois sur le banc de l’Olympique de Marseille, le temps pour lui de tenter de remettre l’équipe phocéenne sur les rails avant de s’en aller. Le technicien de 70 ans devrait donc logiquement quitter le navire phocéen au terme de la saison afin de céder sa place à un nouvel entraîneur. Différents candidats, allant de Christophe Galtier à Paulo Fonseca, sont même déjà évoqués pour lui succéder à l’OM durant l’intersaison. Mais les débuts réussis de l’ancien technicien de l’AS Saint-Étienne pourraient-ils inciter les dirigeants de l’OM à prolonger l’expérience ?

Après une longue série de résultats décevants sous l’ère Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a rapidement gagné ses deux dernières rencontres sous la houlette de Jean-Louis Gasset. Et l’atmosphère autour du club phocéen s’est considérablement allégée. Les joueurs, peut-être refroidis par la méthode d’un entraîneur à poigne comme Gattuso, semblent désormais adhérer au discours bienveillant du nouveau venu, même si la qualité de jeu reste perfectible. Les coéquipiers de Samuel Gigot ont pris la fâcheuse habitude d’encaisser le premier but sur les deux derniers matchs. Il faudra vite régler cette anomalie.

Un changement de style à l’Olympique de Marseille

Avec Jean-Louis Gasset, beaucoup de choses ont changé par rapport à Gennaro Gattuso. L’Italien était cassant et renfrogné en conférence de presse, tandis que son successeur est souriant et plus déterminé. Sur le terrain, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux a aussi réussi à apposer sa patte, en revenant à un système de jeu en 3-5-2 avec chaque joueur positionné à son poste préférentiel.

Il a également marqué des points en prenant des décisions courageuses et en intervenant dans des situations délicates pour calmer la polémique autour de certains joueurs tels que Jonathan Clauss et Pape Gueye. Ces initiatives de Gasset ont été approuvées par le vestiaire de l’OM, au point de connaitre un destin similaire à celui d’Ole Gunnar Solskjaer, qui avait été nommé en tant qu’intérimaire à Manchester United en décembre 2018 avant d’être confirmé à son poste plus tard ?

Jean-Louis Gasset, les conditions pour une prolongation de son contrat

Pour le moment, Jean-Louis Gasset ne s’est pas encore projeté au-delà de son intérim à la tête de l’OM. Mais il se dit aussi prêt à relever la mission qui lui a été confiée et ne plie pas à la pression particulière qui entoure le club phocéen. Ses dirigeants, eux, sont sans doute soulagés ; la spirale négative s’est interrompue et une place qualificative pour l’Europe est toujours atteignable cette saison.

Si Jean-Louis Gasset parvient à atteindre cet objectif, son contrat sera-t-il prolongé à l’OM ? La balle est certainement dans le camp du technicien expérimenté qui devra travailler pour atteindre ces objectifs d’ici la fin de la saison. Ensuite, la question autour de son avenir sera abordée. La décision finale reposera ainsi sur les résultats obtenus au terme de l’exercice en cours et sur la satisfaction des dirigeants quant au travail accompli par le technicien expérimenté.