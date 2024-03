Succession Mbappé ! Un cadeau empoisonné du Real Madrid au PSG ?

Une star du Real Madrid pourrait débarquer au PSG lors du prochain mercato estival pour remplacer Kylian Mbappé. Une grosse erreur selon Daniel Riolo.

Mbappé arrive, une star poussée vers la sortie au Real Madrid ?

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé se confirme de plus en plus, le Real Madrid pourrait être tenté de se séparer de l’une de ses stars au profit du Paris Saint-Germain. Auteur du but qui qualifie les Merengues en quart de finale de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig, mercredi soir, Vinicius Junior s’est rendu coupable d’un vilain geste, qui fait énormément parler, à tel point que certains anciens du club n’excluent pas son départ. Ancien joueur et dirigeant de la Maison-Blanche, Predrag Mijatovic, s’est lâché sur l’attaquant brésilien de 23 ans.

« Le maillot du Real Madrid ne peut pas tolérer ce type de comportement. Peut-être que celui d’une autre équipe oui. Je conseille à Vinicius de trouver une manière de se calmer ou il ne sera jamais un très grand joueur. Tout le monde lui dit qu’il doit changer son comportement. Il crie sur les adversaires et ses coéquipiers.

Ils doivent le calmer comme si c’était un gamin. Il doit changer radicalement », a déclaré le vainqueur de la Ligue des Champions 1998 au micro de la Cadena SER. En France, Daniel Riolo confirme que Vinicius Jr pourrait bien être plombé par l’arrivée de Mbappé et envoyé au Paris SG, ce qui pourrait être une erreur de casting.

Vinicius Junior au PSG ? « La pire erreur de recrutement »

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait réaliser un énorme bénéfice de plus de 200 millions d’euros. Un gros montant dont la direction du club de la capitale française veut se servir pour frapper très fort sur le prochain mercato estival afin de remplacer l’international français de 25 ans. Et Vinicius Junior, qui agace de plus en plus à Madrid, pourrait être sacrifié sur l’autel de l’arrivée de Mbappé. Une occasion en or pour les Rouge et Bleu, mais déconseillé par Daniel Riolo.

« J’imagine qu’avec Mbappé au Real, le PSG, je pense, va essayer de faire venir Vinicius. Je pense que ça serait la pire chose au monde de récupérer Vinicius. Lui à Paris, je lui donne 3 mois avant de sombrer complètement », a lancé le journaliste de RMC sur le plateau de l’After Foot, avant de confirmer l’offensive du PSG pour la star madrilène.

« Le PSG essayera de prendre Vinicius, de voir comment faire pour l’avoir. Ils vont tenter l’affaire, je ne dis pas qu’ils vont le faire. Le PSG quand ils veulent un truc, ils sont capables de créer le doute au Real. Si le PSG met une grosse somme, il est possible que Pérez finisse par lâcher. Ce serait la pire erreur de recrutement », a précisé Riolo. L’été s’annonce très chaud à Paris.