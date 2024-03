OL : Lyon reçoit une bonne nouvelle avant le déplacement à Toulouse

Une bonne nouvelle est tombée à Lyon, ce lundi, deux jours après la victoire de l’équipe de Pierre Sage à Lorient, mais surtout avant le déplacement à Toulouse.

Lyon retrouve la 10e place au classement

Les bonnes nouvelles s’enchaînent à Lyon. L’équipe de Pierre Sage a renoué rapidement avec la victoire, samedi, à Lorient (2-0), après la lourde défaite contre le RC Lens à Décines (0-3). L’Olympique Lyonnais a ainsi retrouvé la 10e place au classement, un rang qu’elle avait occupé avant de s’incliner devant les Lensois. Le club rhodanien est certes en arrière dans la course pour les places européennes, mais son objectif est de se rapprocher au maximum du Top 5.

Pierre Sage et son équipe ont donc à cœur de jouer à fond tous les coups jusqu’à la dernière journée de la saison. Et le coach peut compter sur son équipe renforcée à plus de 50 millions d’euros, pendant le mercato d’hiver, par des joueurs talentueux et aguerris au haut niveau, pour atteindre son but.

Le décisif Lacazette de retour pour préparer le match contre Toulouse

Mais pas seulement ! Il peut également s’appuyer sur l’expérience d’Alexandre Lacazette. Touché à la cuisse en coupe de France et absent lors des deux derniers matchs de l’OL en Ligue 1, il prépare son retour à la compétition. Le N°10 de Lyon a ainsi participé à l’entraînement collectif ce lundi, lors de la première séance de la semaine, selon le média spécialisé Olympique et Lyonnais.

L’attaquant de 32 ans est espéré pour le match contre Toulouse FC, vendredi (21h), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. La disponibilité du capitaine lyonnais est une bonne nouvelle pour Pierre Sage, car il est le joueur le plus décisif de son équipe. Alexandre Lacazette est auteur de 12 buts en 20 matchs disputés en championnat, dont 9 inscrits lors des 9 derniers matchs de son équipe.