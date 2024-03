OL : Pierre Sage annonce une superbe nouvelle pour Alexandre Lacazette

Pierre Sage s’est prononcé après la belle victoire 2-0 de l’OL sur le terrain du FC Lorient. L’entraîneur des Gones a surtout lâché une superbe nouvelle sur son attaquant Alexandre Lacazette.

Alexandre Lacazette à nouveau papa

Absent lors de la défaite humiliante (3-0) concédée par l’OL à domicile face au RC Lens, Alexandre Lacazette n’a pas assisté à la victoire 2-0 remportée ce samedi à Lorient. Le capitaine des Gones était une fois encore forfait pour en raison de cette blessure contractée en quarts de finale de la Coupe de France face à Strasbourg. Mais au-delà de cette raison sportive qui justifie son absence sur le terrain ce samedi, Lacazette a aussi vécu un événement très spécial.

Au micro de Prime Video, Pierre Sage, entraîneur de l’Olympique Lyonnais, a lâché la bonne nouvelle sur son buteur. En effet, le joueur de 32 ans est à nouveau papa pour la troisième fois. Le technicien français assure que son joueur est « très heureux puisqu’il vient d’être papa pour la 3ème fois ». La petite fille est née ce samedi, jour de victoire pour les Rhodaniens, une double victoire donc pour Lacazette, qui a vu de loin ses coéquipiers faire le job en son absence.

L’OL se reprend très bien sans Alexandre Lacazette

Après six victoires de suite, l’OL a connu un coup d’arrêt avec une défaite surprenante face à Lorient. Mais il n’était pas question pour les hommes de Pierre Sage de trop ruminer sur ce faux pas. Une semaine après, ils se sont repris de la plus belle des manières et sur un terrain qui ne leur réussit pas forcément.

En déplacement à Lorient, l’OL s’est imposé sur le score de 2 buts à 0, grâce à des réalisations de Mama Baldé et Nicolas Tagliafico. Avec cette victoire, l’OL retrouve le Top 10 du championnat à dix points du Racing Club de Lens et de la quatrième place.