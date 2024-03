Le président du FC Nantes se révolte après la défaite à Marseille

Le président du FC Nantes est en colère contre l’arbitrage, après la défaite de son équipe à Marseille, dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1.

FC Nantes : Kita remet en cause l’utilisation de la VAR

Le FC Nantes a enregistré une deuxième défaite de suite en Ligue 1, dimanche à Marseille. Les Canaris se sont inclinés sur le score de (2-0) au Vélodrome. Deux buts inscrits par Pierre-Emerick Aubameyang (17e et 79e). Cependant, le résultat de la rencontre aurait pu être différent, vu les circonstances. En effet, l’arbitre du match, François Letexier, a oublié au moins un penalty au profit de l’équipe de Waldemar Kita, sur une faute de main de Chancel Mbemba. Ce dernier avait visiblement dévié le ballon de la main, sur un tir de Mostafa Mohamed (50e). Mais ni les arbitres de la VAR ni l’arbitre sur le terrain n’ont pris la décision de revoir l’action litigieuse.

Et cela énerve Waldemar Kita. « Quand on met une technologie en place et qu’on ne l’utilise pas, c’est un problème », a-t-il martelé dans L’Équipe. « Pourquoi voulez-vous qu’on dépense autant d’argent pour l’arbitrage alors que rien n’est corrigé ? », s’est-il interrogé ensuite. Selon le dirigeant du FC Nantes, « à partir du moment où il y a un doute, l’arbitre devrait systématiquement checker les images ». Cela éviterait de remettre en cause l’utilisation de la VAR et « favoriserait peut-être une meilleure acceptation des décisions » arbitrales.

Waldemar Kita agacé : « Trop c’est trop »

Quant à Jocelyn Gourvennec, il assure que le FC Nantes aurait pu bénéficier de deux penalties. En plus de la main de Mbemba, il estime que Moses Simon avait été déséquilibré par le même défenseur marseillais, alors que l’attaquant nigérian s’apprêtait à frapper la balle, sur une action à la 36e minute. « On nous refuse deux penalties évidents. On est frustré », a glissé le coach des Canaris à son tour.

Agacé par des décisions antérieures du corps arbitral, qui ont fait perdre des points à son équipe, Waldemar Kita a martelé : « Trop, c’est trop ». Notons que les Nantais sont 16es et barragistes, à 9 journées de la fin du championnat.