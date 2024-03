OM-Nantes : Jocelyn Gourvennec a un plan précis et il le dévoile !!!

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jocelyn Gourvennec s’est exprimé sur le prochain choc entre l’OM et le FC Nantes. L’occasion pour lui de dévoiler un plan de stratégie pour mettre un terme à la bonne dynamique des Phocéens.

OM – Nantes : Jocelyn Gourvennec a un plan pour vaincre les Marseillais

Le FC Nantes se prépare à affronter dimanche prochain l’Olympique de Marseille pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Actuellement 14e au classement, les Canaris souhaitent rebondir après leur défaite frustrante face au FC Metz (0-2). Cependant, la tâche sera très difficile contre une équipe marseillaise en pleine forme depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, et qui reste invaincue cette saison au Vélodrome.

À quelques jours de cette confrontation, l’entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, a d’ailleurs exprimé son respect pour la forme impressionnante de l’OM durant ces dernières semaines. Il a souligné l’impact immédiat de Gasset sur l’équipe, qui a enchaîné une série de quatre succès consécutifs avec un total de 16 buts inscrits. Cette performance remarquable de l’OM, marquée notamment par une victoire 4-0 contre Villarreal en Ligue Europa, montre à quel point l’équipe est en pleine confiance et « libérée ».

Malgré la tâche difficile qui attend le FC Nantes dimanche au stade Vélodrome, Jocelyn Gourvennec a un plan en tête pour contrer la dynamique positive de l’OM. Il compte sur une « équipe bien structurée » et plus « performante avec le ballon » pour résister à la pression marseillaise. L’objectif est de jouer un match cohérent en restant fidèle à un style de jeu qui se caractérise par une « organisation défensive solide » et une capacité à rester compact sur le terrain. Il reste à voir si cette stratégie sera suffisante pour permettre aux Canaris de créer la surprise contre l’OM. Marseille reste une équipe redoutable, surtout à domicile, et le FC Nantes devra être au sommet de son jeu pour espérer rivaliser avec elle.