Coup de tonnerre au PSG ! Marquinhos fait ses valises pour Chelsea

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2028, Marquinhos n’est plus intouchable au PSG et Chelsea pourrait réaliser un gros coup l’été prochain en arrachant sa signature.

Le PSG ouvre la porte pour un transfert de Marquinhos

Après Marco Verratti, parti au Qatar au du dernier mercato estival, Daniel Riolo serait sur le point d’obtenir la peau de Marquinhos. Capitaine du Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Silva en 2020, le défenseur central de 29 ans n’est toutefois pas intransférable dans l’esprit de sa direction.

Bien que prolongé en mai dernier jusqu’en juin 2028, l’international brésilien pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec le club de la capitale française. D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, les dirigeants parisiens seraient désormais prêts à écouter des offres pour l’ancien défenseur de l’AS Rome dès le prochain mercato estival.

Avec les débuts plus que prometteurs de la recrue hivernale Lucas Beraldo, le Paris SG pense avoir de quoi pousser Marquinhos vers la sortie. Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient également prêts à mettre le paquet pour recruter un autre défenseur central plus jeune pour compenser l’éventuel départ du compatriote de Neymar.

Les noms de William Saliba (Arsenal) et Leny Yoro (Lille) sont régulièrement évoqués. Concernant Marquinhos, Chelsea serait prêt à faire le nécessaire pour recruter l’ancien prodige de Sao Paulo.

Chelsea prêt à casser sa tirelire pour Marquinhos

Arrivé en juillet 2013 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 31,40 millions d’euros, Marquinhos pourrait rapporter gros au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. En effet, d’après les informations du site Tribal Football, le board de Chelsea aurait manifesté son intérêt à Luis Campos pour le défenseur brésilien et serait disposé à mettre sur la table une proposition conséquente pour s’assurer sa signature.

Le montant de l’offre n’a pas filtré, mais les Blues pourraient se montrer suffisamment généreux pour convaincre le PSG de laisser partir Marquinhos. Outre Kylian Mbappé, un autre taulier pourrait aussi faire ses valises et quitter le collectif de Luis Enrique cet été.