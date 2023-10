Fraîchement transféré du PSG à Al-Arabi SC contre environ 50M€, Marco Verratti ne se voit pas faire de vieux os au Qatar. Le milieu de 30 ans sait déjà, où il compte aller après.

Mercato PSG : Marco Verratti veut rejouer à Delfino Pescara

Après onze passées sous les couleurs Rouge et Bleu et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Marco Verratti a quitté les rangs du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. À 30 ans, le milieu de terrain italien a rejoint le championnat qatari et l’équipe d’Al-Arabi SC. Et s’il se dit « heureux » dans le pays de Nasser Al-Khelaïfi, Marco Verratti n’entend pas prendre sa retraite dans le Golfe. D’ailleurs, le Petit Hibou a déjà une idée bien précise concernant sa prochaine destination.

« Avant de prendre ma retraite en tant que footballeur, j'aimerais jouer à nouveau pour Pescara [...] Je le ferai aussi pour tous mes amis et ma famille. Je regarde toujours leurs matchs à la télévision en ce moment », a déclaré Marco Verratti à la faveur d’une interview accordée au média transalpin Rete8. Même s’il compte revenir dans son club formateur, le Petit Hibou reste à jamais attaché à la capitale française.

Marco Verratti veut résider toute sa vie à Paris

De ses années parisiennes, Marco Verratti retient surtout du bon. La victoire contre le le FC Barcelone (4-0 en 2017), celle contre le Real Madrid (1-0 en 2022) ou encore celle contre le Bayern Munich (3-0 en 2017). Des succès de prestige que l’ancien partenaire de Marquinhos n’est pas près d’oublier. D’ailleurs, l’enfant de Pescara veut continuer à résider à Paris toute sa vie. « J’habiterai ici toute ma vie […] J’aime beaucoup de choses dans la vie, je ne sais pas si je voudrai rester dans le foot […] On verra. Je viendrai au moins voir les matches. J’aimerais bien voir le PSG remporter cette Ligue des champions », a ajouté verratti.