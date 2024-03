Villareal-OM : Les autorités espagnoles ont pris une forte décision

Le match retour entre Villarreal et l’OM en huitième de finale de la Ligue Europa s’annonce bouillant. À tel point que les autorités espagnoles surveillent avec attention l’organisation de la rencontre.

Villarreal-OM : Un match retour classé à haut risque

Après sa victoire éclatante (4-0) contre Villarreal au stade Vélodrome la semaine dernière, l’Olympique de Marseille se retrouve en position favorable pour la qualification en quart de finale de la Ligue Europa. Cependant, avant de célébrer, les Marseillais devront se préparer à un défi de taille lors du match retour prévu ce jeudi soir à l’Estadio de la Cerámica.

Même si l’OM a pris une option sérieuse pour la qualification, il ne faudra pas sous-examiner la détermination de Villarreal à domicile. Après la débâcle subie à Marseille, l’équipe de Marcelino compte sur le soutien de son public pour tenter de renverser la situation. L’atmosphère promet d’être électrique dans l’enceinte, avec une ambiance bouillante, propice à un match de haut niveau.

En attendant, les autorités espagnoles sont sur le qui-vive et ont classé ce match retour entre Villarreal et l’OM « à haut risque ». Des mesures de sécurité renforcées sont prévues pour prévenir tout incident entre les supporters des deux équipes. De plus, plusieurs établissements scolaires seront fermés afin de faciliter la gestion des déplacements des fans marseillais dans la ville, selon El Chiriguinto.

1200 supporters de l’OM attendus au stade

Malgré les défis logistiques et sécuritaires, l’Olympique de Marseille pourra compter sur le soutien indéfectible de ses supporters pour ce match retour décisif. En effet, environ 1200 fans sont attendus dans le parcage visiteur de l’Estadio de la Cerámica pour encourager leur équipe vers la victoire. Les autorités mettront en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous les participants et éviter tout débordement.

Dans cette ambiance électrique, l’OM devra rester concentré et déterminé pour défendre son avance et valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. La tension sera palpable sur le terrain, mais les hommes de Jean-Louis Gasset auront à cœur de montrer leur meilleure performance pour atteindre leur objectif européen.