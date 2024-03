OM : Une décision ferme est déjà prise pour Jean-Louis Gasset !

Malgré des débuts convaincants à l’OM, Jean-Louis Gasset ne devrait pas poursuivre son aventure au-delà de cette saison. Une décision est déjà prise pour son avenir.

Jean-Louis Gasset n’a pas l’intention de rester à l’OM

L’avenir de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille est au cœur des discussions dans la cité phocéenne. Après un début de mandat réussi avec cinq victoires consécutives en autant de rencontre, la question de son maintien à la fin de la saison se pose avec insistance. Arrivé dans un contexte délicat après le limogeage de Gennaro Gattuso pour manque de résultat, Jean-Louis Gasset a su redonner confiance à un effectif en manque de repères, démontrant ainsi toute l’étendue de son expérience.

Malgré les railleries de certains supporters concernant son âge avancé, le technicien de 70 ans a su faire taire les sceptiques en délivrant des résultats convaincants à Marseille. Cette réussite alimente alors les débats, avec des opinions partagées quant à son avenir à la tête de l’OM. Certains plaident pour son maintien, tandis que d’autres pensent qu’il faudra tourner la page au terme de l’exercice en cours. Mais qu’en pense la direction marseillaise

Selon les informations de L’Équipe, la décision quant à l’avenir de Jean-Louis Gasset est déjà prise, en accord avec l’entraîneur français lui-même. Ayant accepté de relever ce défi avec un contrat de quatre mois, l’ancien coach de l’ASSE n’aurait pas l’intention de prolonger son aventure à Marseille, quel que soit le dénouement de la saison actuelle. Une résolution approuvée par Pablo Longoria et son équipe.

Aucune prolongation en vue pour son aventure à Marseille

Le quotidien sportif précise que la direction de l’OM n’a aussi pas prévu de discuter d’une prolongation de contrat avec son entraîneur et recherche déjà son potentiel successeur pour entamer un nouveau cycle prochaine. Les noms de Christophe Galtier et Paulo Fonseca circulent avec insistance à Marseille. En attendant, l’OM mise sur l’approche commando instaurée par Jean-Louis Gasset pour motiver les joueurs et obtenir les meilleurs résultats possibles.

Conscient de son prochain départ, l’entraîneur marseillais vise à laisser le club dans une position favorable au classement, permettant ainsi à la direction de démarrer son nouveau projet dans les meilleures conditions possibles. Il travaille avec son staff en vue d’atteindre cet objectif avant de s’en aller. Reste à savoir qui le remplacera sur le banc de l’OM la saison prochaine.