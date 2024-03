Ligue Europa : Marcelino lance l’opération remontada contre l’OM

Malgré la débâcle subie contre l’OM (4-0) en Ligue Europa, Villarreal n’a pas démoralisé. Marcelino croit à l’exploit de son équipe pour le retour prévu jeudi prochain.

Villarreal : Marcelino déterminé à prendre sa revanche sur l’OM

Après une victoire difficile contre le Betis Séville (2-3) dimanche dernier, Villarreal se tourne déjà vers le prochain défi qui attend son équipe : le match retour contre l’Olympique de Marseille en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Même si le Sous-Marin jaune a subi une défaite cinglante de 4-0 au Vélodrome la semaine précédente, l’entraîneur Marcelino compte sur une revanche à domicile.

Le technicien espagnol est conscient que son équipe doit remonter la pente sur la scène européenne. Il rappelle l’importance de donner une « victoire aux supporters » et de quitter peut-être la compétition avec une note positive. Marcelino insiste sur le fait que ses joueurs doivent montrer du courage et du désir pour obtenir un résultat positif jeudi soir. Pour lui, le match retour contre l’OM sera totalement différent de l’aller, et il est déterminé à obtenir un meilleur résultat contre son ancienne équipe.

Malgré leur position modeste en Liga, Marcelino estime que Villarreal n’a rien à perdre contre l’OM. Il voit ce match comme une opportunité de se battre pour la victoire et de donner satisfaction à leurs supporters. Il attend une forte mobilisation à l’Estadio de la Ceramica pour pousser son équipe vers le succès. « Nous espérons que beaucoup de supporters viendront », a-t-il indiqué.

Pour Marcelino, chaque joueur montre de la fierté et du désir, et il espère que cette énergie se traduira par une performance positive sur le terrain. Le match retour entre Villarreal et l’Olympique de Marseille promet ainsi d’être un affrontement captivant, avec les deux équipes déterminées à atteindre les quarts de finale de la Ligue Europa.