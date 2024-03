Mauvaise nouvelle pour un joueur majeur de Saint-Etienne, avant Bastia

À trois jours du match de l’ASSE à Bastia, une mauvaise nouvelle est tombée à Saint-Etienne. Un joueur important de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio est forfait.

Dennis Appiah forfait pour le déplacement de Saint-Etienne à Bastia

Touché aux ischios et sorti du terrain après une demi-heure de jeu, lors du dernier match de l’ASSE contre l’AJ Auxerre (1-0), Dennis Appiah attend les résultats des examens médicaux pour être situé sur l’ampleur de sa blessure, ainsi que la durée de son indisponibilité.

Pour l’instant, les premières nouvelles sur l’état du défenseur ne sont pas du tout rassurantes. Dans ses propos confiés à RMC, l’arrière latéral confirme une blessure musculaire. « Cela faisait un moment que ça tirait sur les ischios et là (face à l’AJA, ndlr), ça n’a pas tenu », a-t-il expliqué dans le podcast Ligue 2 BKT ‘’le Débrief’’.

Dennis Appiah a ensuite annoncé son absence pour quelques jours. « Je vais en avoir pour un petit moment. Il va falloir que je me repose un peu », a-t-il lâché, dans des propos rapportés par Evect. L’arrière droit de Saint-Etienne est donc d’ores et déjà forfait pour le déplacement des Verts à Bastia, samedi. Il devrait profiter, en plus, de la trêve internationale (du 16 au 29 mars) pour se remettre de sa blessure et reprendre des forces.

Saint-Etienne privée d’un crack contre Bastia

Pour rappel, Dennis Appiah est le joueur le plus utilisé dans l’équipe stéphanoise cette saison. Il a été titulaire lors des 28 journées disputées pour l’instant, dont 26 matchs joués en entier (2444 minutes). Olivier Dall’Oglio sera donc privé d’un crack en Corse. Toutefois, le coach des Verts peut toujours compter sur le polyvalent Léo Pétrot, qui avait justement remplacé le N°8 de l’ASSE face à Auxerre.

Dennis Appiah ne doute d’ailleurs pas qu’il sera remplacé valablement pendant son absence. « On est bien collectivement. Il y a de quoi me remplacer pendant cette période. Je fais confiance à mes coéquipiers », a-t-il rassuré.