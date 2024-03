ASSE : Olivier Dall’Oglio prépare un lourd arsenal contre Auxerre

À deux jours de la réception du leader de la Ligue 2, AJ Auxerre, le coach de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio annonce plusieurs retours.

L’ASSE affronte Auxerre

En conférence de presse avant le match face à Auxerre le samedi 9 mars 2024 pour le compte de la 28e journée de Ligue 2, le coach de l’AS Saint-Etienne, Olivier Dall’Oglio a fait le point de ses joueurs disponibles pour ce choc. Les Verts enregistrent de nombreux retours. Le groupe de l’ASSE est bien en forme.

« Il y a certains retours, beaucoup même. On fera le bilan complet demain pour tous les joueurs, c’est plutôt positif, ça a été bien géré dans la semaine. Il y aura des prises de décision avec le staff médical pour voir où chacun en est », a expliqué le coach stéphanois.

Certains joueurs ont des pépins physiques, mais ils seront opérationnels pou cette affiche. « Des garçons avaient ce qui peut s’apparenter à des courbatures, on fait attention, c’est une période délicate niveau blessure. On a ménagé des garçons, mais ça devrait aller, on va récupérer pas mal de monde », a-t-il rassuré.

Olivier Dall’Oglio a dévoilé le plan de jeu qu’il mettra en place pour défier le leader de la Ligue 2. « Auxerre, c’est le leader. Ils sont très réguliers. Pour les embêter, il faudra être solides défensivement. On devra aussi s’améliorer sur notre qualité technique, car en face, c’est une belle équipe », a-t-il ajouté.

Olivier Dall’Oglio confirme trois absences

L’ASSE enregistre trois forfaits. Stéphane Diarra a contracté une grave blessure et est forfait jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant sénégalais Ibrahima Wadji sera indisponible pendant quelques semaines en raison d’une lésion musculaire à l’ischio. Le milieu de terrain, Lamine Fomba est victime d’une entorse de la cheville.