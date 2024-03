Chelsea veut arracher ce crack de Lille au prochain mercato

Une pépite du LOSC Lille est très sollicitée sur le marché des transferts. Plusieurs clubs européens, dont Chelsea, se positionnent pour s’attacher ses services la saison prochaine.

Chelsea suit un défenseur de Lille

Le Real Madrid et le club anglais Chelsea FC se battent pour signer une pépite de Lille. D’après les informations du média espagnol Todofichajes, les dirigeants du Chelsea cherchent à renforcer la ligne défensive du club la saison prochaine. Ils ciblent plusieurs jeunes talents, notamment le défenseur de Lille, Leny Yoro.

Ce joueur de 18 ans est très convoité sur le marché des transferts. Yoro impressionne par ses qualités défensives et suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Chelsea. Le club londonien voit en Yoro un talent au potentiel énorme et est déterminé à casser sa tirelire pour sa signature lors du prochain mercato estival. Mais la concurrence est très rude pour ce jeune défenseur. Le Real Madrid cherche aussi à signer le Lillois. Les Merengue auraient déjà formulé une offre au joueur. Les dirigeants lillois exigeraient une somme de 100 millions d’euros pour céder leur défenseur. Selon Transfermarkt, la valeur de Yoro est estimée à 25 millions d’euros.

Leny Yoro au Real Madrid cet été ?

Le journaliste Mario Cortegana a indiqué que certains points bloquent les négociations entre le Real Madrid et Leny Yoro. La Casa Blanca est dans le dilemme. « Je sais que Leny Yoro plaît beaucoup au Real Madrid. Il ne m’est pas donné de savoir et je ne sais pas ce qui va se passer cet été. Le puzzle du latéral gauche comme celui de défenseur central est un peu compliqué », a-t-il dit.

Le Real ne manque pas de talents à son poste. La concurrence est rude au sein de l’équipe de Carlo Ancelotti. Yoro pourrait rester sur le banc après son transfert au club de la capitale espagnole. « Nacho a la possibilité de renouveler quand il le souhaite, Rafa Marín revient de prêt et pourrait rester. Pour moi, là, sauf blessures, je ne vois pas de nouveau défenseur central entrer, sauf si Nacho partait », a-t-il expliqué.

Malgré la concurrence, Chelsea est prêt à avancer sur le dossier. Les Blues veulent faire une offre attractive pour obtenir sa signature.