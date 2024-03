Coup de tonnerre, Bastia tente d’annuler la victoire de Saint-Etienne

Humilié par Saint-Étienne en Corse, le SC Bastia tenterait de faire annuler la victoire des Verts.

Bastia dépose une réserve pour rejouer le match contre Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne n’a laissé aucune chance au SC Batia, samedi dernier, lors de la 29e journée de Ligue 2. Grâce à un doublé de Nathanaël Mbuku et au but de Dylan Chambost et d’Irvin Cardona, les Verts ont infligé une lourde défaite aux Bastiais au stade Armand-Cesari.

Ces derniers ont été largement dominés par les Stéphanois sur toute la rencontre, comme le démontrent les statistiques du match.

Selon les chiffres de la Ligue de football professionnel (LFP), Saint-Étienne a gagné 56,6 % de duels contre 41,4 %. Au niveau des tirs, les Verts en ont 14 pour 9 cadrés, or, Bastia a tiré 10 fois pour seulement 3 tirs cadrés. L’ASSE a également bénéficié de 5 corners contre 4 pour le club corse.

Cependant, la direction du SCB tenterait de faire rejouer le match. Elle a déposé une réserve technique auprès de la LFP, selon France Bleu Saint-Etienne Loire, dans le but de faire rejouer le match perdu. Les dirigeants de Bastia font remarquer qu’il y avait deux ballons sur l’aire de jeu, juste avant le penalty accordé par Pierre Gaillouste, à en croire la source.

il y a peu de chances de voir la requête de Bastia aboutir

Ils souhaitent ainsi l’application de la loi 5 du football, qui stipule que l’arbitre doit interrompre le jeu s’il y a un ballon en plus sur le terrain. Mais seulement s’il estime que le ballon en trop interfère sur le jeu.

Or, sur l’action évoquée par Bastia, le deuxième ballon était excentré à une dizaine de mètres de l’action, qui se déroulait dans l’axe, comme le fait remarquer Ma Ligue 2. Dans ce cas, il y a peu de chances de voir la requête de Bastia aboutir. En d’autres termes, la victoire de Saint-Etienne ne semble souffrir d’aucune contestation.

Pour finir, le SC Bastia a réagi à l’information de la source. Via son compte Twitter, le club « dément catégoriquement avoir déposé une réserve, aux fins de rejouer le match ».