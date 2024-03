Le derby Saint-Etienne – Lyon manque terriblement à un proche d’Aulas

Un fervent supporters de Lyon, par ailleurs proche de Jean-Michel Aulas, a fortement envie de revivre les derbies contre Saint-Etienne.

Benjamin Biolay nostalgique du derby Lyon-Saint-Étienne

Grand admirateur de Jean-Michel Aulas et supporter de Lyon depuis son jeune âge, Benjamin Biolay va jouer le rôle de président d’un club fictif à partir de ce lundi sur Canal +. A l’occasion de cette sortie, l’acteur, chanteur et compositeur a confié à L’Équipe, son admiration pour l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, qu’il a côtoyé dans la loge présidentielle du stade Gerland, puis au Parc OL à Décines, pendant plusieurs années.

Au-delà du respect et de l’admiration qu’il voue à Jean-Michel Aulas, Benjamin Biolay est nostalgique du temps des bouillants derbies entre Lyon et Saint-Etienne. Il l’a confié au quotidien sportif. « Ils me manquent, les Stéphanois […] », a-t-il lâché, avant de faire un gros clin d’œil aux supporters du grand rival du club rhodanien. « Je viens de la classe ouvrière et il existe un petit nœud de supporters lyonnais, venant du même milieu, qui n’a pas de haine envers l’ASSE », a souligné Benjamin Biolay.

l’admirateur d’Aulas garde le souvenir du cinglant (5-0) infligé à Saint-Etienne

Depuis que les Verts sont relégués en Ligue 2, ils n’ont plus croisé le chemin des Lyonnais. Et cela dure deux saisons. « On a toujours aimé ce folklore du derby », assure le fan des Gones. Pour ce dernier, comme pour la plupart des supporters de Lyon, une victoire sur l’ASSE dans le derby leur met du baume au cœur, même si la saison est ratée. « S’il y a un beau résultat face aux Verts, la saison passe plutôt bien à la fin », a-t-il indiqué.

Pour finir, l’acteur rappelle qu’il garde un grand souvenir la saison (2017-2018) où Nabil Fekir montre son maillot lorsque Lyon avait infligé un sévère (5-0) à Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. « Ce n’est pas ma saison préférée, mais ce grand souvenir reste », a-t-il confié. Notons qu’il est fort probable que les deux clubs ennemis se retrouvent en Ligue 1 la saison prochaine. L’ASSE est bien partie pour revenir dans l’élite, tandis que les Lyonnais sont presque assurés de se maintenir en Ligue 1.