Mercato : Coup de théâtre au Barça avant le choc contre le PSG ?

À trois semaines du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG, le FC Barcelone pourrait connaître un bouleversement avantageux pour la saison prochaine.

En attendant le PSG, le Barça ne cherche plus d’entraîneur

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Xavi Hernandez a annoncé officiellement, il y a quelques semaines, qu’il quitterait ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone à l’issue de la saison en cours. Après cette décision fracassante, les dirigeants barcelonais se sont lancés à la recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine.

Mais depuis, tout va mieux pour le club espagnol avec notamment une deuxième place en Liga et une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. De quoi faire changer d’avis aux décideurs des Blaugranas puisqu’ils ont stoppé leur quête d’un nouvel entraîneur. Selon la presse locale, Joan Laporta et ses collaborateurs se laisseraient du temps pour réfléchir à la suite.

Xavi Hernandez a des exigences pour prolonger avec le Barça

En effet, selon les renseignements obtenus par le quotidien Sport, la direction du FC Barcelone veut désormais attendre la fin des quarts de finale de la Ligue des Champions pour se pencher sur la question du nouvel entraîneur. En cas de succès face au Paris Saint-Germain, Xavi Hernandez pourrait ainsi se voir approcher par ses dirigeants pour évoquer une prolongation.

Cependant, la célèbre émission El Chiringuito révèle que trois conditions seront essentielles pour que Xavi accepte de revenir sur sa parole et de signer un nouvel engagement au-delà de juin 2025 : que la démarche vienne de Joan Laporta, que l’équipe maintienne sa trajectoire actuelle et que le Barça donne plus de pouvoir à l’entraîneur, notamment concernant le mercato. Xavi pourrait donc être encore sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine.