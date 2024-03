Vente ASSE : Le célèbre acteur Timothée Chalamet relance le dossier

L’ASSE retient son souffle pour la montée, alors qu’une déclaration forte de Timothée Chalamet booste le dossier de la vente du club ligérien.

Saint-Etienne aux portes de la Ligue 1

L’ASSE peut retrouver la Ligue 1 à l’issue de cette saison. Troisième à 9 journées de la fin du championnat, les Verts sont bien positionnés pour assurer directement leur montée, car ils n’ont que deux points de moins qu’Angers, actuel deuxième de la Ligue 2. Olivier Dall’Oglio et son équipe sont dans une dynamique positive qui laisse croire qu’ils sont capables de passer devant le SCO. Des Angevins qu’ils avaient d’ailleurs étrillé (3-0) au stade Raymond Kopa, il y a un mois.

L’AS Saint-Etienne est sur une série de 5 victoires et un nul, pour 15 buts inscrits et un seul concédé. Elle a ainsi glané 16 points sur 18 possible, lors des 6 derniers matchs de championnat. Les Verts marchent sur l’eau en ce moment et sont bien lancés dans la course pour la montée en Ligue 1. Un retour dans l’élite qui devrait rouvrir le dossier de la vente de l’ASSE.

Timothée Chalamet, supporter et ambassadeur de l’ASSE

D’ailleurs, les dirigeants du club ligérien ont annoncé la couleur en saisissant au rebond, la balle d’essai de l’acteur Timothée Chalamet (28 ans). Depuis que ce dernier a déclaré que Saint-Etienne est son club de cœur et celui de son père, les responsables stéphanois ont multiplié les opérations de Com autour du célèbre acteur. La star hollywoodienne est en effet en pleine promotion du film Wonka, puis Dune 2, deux films dans lesquels il tient un rôle majeur. L’ASSE a profité du passage de Timothée Chalamet dans l’émission Quotidien, pour lui apporter des cadeaux et gadgets, notamment un maillot venant du Musée des Verts, selon Evect.

L’acteur booste l’audience de l’ASSE aux Etats-Unis

D’après le média spécialisé, la déclaration d’amour de l’acteur franco-américain pour les Verts a également boosté l’audience de Saint-Etienne aux Etats-Unis. Dans l’After Foot, Daniel Riolo évoque un coup de marketing qui pourrait « changer la face » de l’ASSE outre-Atlantique. « Timothée Chalamet, ça a fait un buzz énorme lorsqu’il annonce qu’il est pour l’AS Saint-Étienne », a-t-il lâché sur RMC. Selon le chroniqueur, l’annonce a fait du bruit aux États-Unis, « Des gens, même des investisseurs américains se sont demandé : « Qu’est-ce que c’est que ce club, supporté par Timothée Chalamet ? » », a-t-il laissé entendre.

Pour rappel, l’homme d’affaires américain, David Blitzer avait tenté d’acquérir l’ASSE, mais il n’avait pas trouvé d’accord avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires du club, après la relégation en Ligue 2.