Stade Rennais : Adrien Truffert répond aux sollicitations du mercato d’hiver

Très sollicité ces derniers mercatos, Adrien Truffert a décidé de rester au Stade Rennais. À l’approche du marché d’été, il a lâché un message à ses courtisans.

Stade Rennais : Truffert « ne regrette aucun choix »

Joueur majeur du Stade Rennais, son club formateur, Adrien Truffert est très convoité, lors des derniers mercatos. Grâce à ses performances remarquables avec le club breton, il était sur les tablettes de plusieurs clubs en Angleterre, mais aussi de l’Olympique de Marseille pendant le marché hivernal. Cependant, il a pris la décision de pas quitter Rennes où il a un statut de cadre. Pour Free Ligue 1, le défenseur confirme les nombreuses sollicitations qu’il a eues et justifie son choix. « Quand on a des sollicitations, ce sont des réflexions qu’il faut avoir, parce que des choix de carrière, c’est important », a-t-il expliqué.

N’ayant pas répondu favorablement à l’intérêt de l’OM et ceux d’autres prétendants, Adrien Truffert ne regrette pas du tout sa décision. « Je ne regrette aucun choix », a-t-il martelé. Lié au Stade Rennais jusqu’au 30 juin 2026, selon Transfermarkt, l’arrière droit ne cache pas son bien-être en Bretagne. « Je suis très content d’être encore rouge et noir », a-t-il déclaré ensuite.

Adrien Truffert transféré à 18 M€ au mercato d’été ?

Formé à Rennes (2015-2020) et évoluant en Ligue 1 avec le SRFC depuis l’exercice 2020-2021, Adrien Truffert est devenu un joueur majeur de l’équipe dirigée par Julien Stéphan. Cette saison, il a pris part à 37 rencontres, toutes compétitions confondues, soit 25 matchs sur 26 en championnat, 8 en Ligue Europa et 4 en coupe de France. Il a marqué 2 buts et délivré 7 passes décisives, ce qui est impressionnant pour un défenseur.

Évalué à 18 millions d’euros sur le marché des transferts, le N°3 de l’équipe de Rennes est une valeur sûre en Bretagne. Vu l’intérêt qu’il suscite, il est probable qu’il fasse l’objet d’un transfert lors du mercato d’été prochain. Marseille va-t-il revenir à la charge pour Truffert ? Rendez-vous dans un peu plus de deux mois.