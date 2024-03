Les dirigeants du Stade Rennais se sont prononcés sur l’avenir de l’entraîneur du club, Julien Stephan. Il réalise une belle performance sur le banc de cette équipe.

Julien Stephan redresse le Stade Rennais

Le Stade Rennais retrouve son meilleur niveau depuis l’arrivée du nouveau coach Julien Stephan sur le banc de l’équipe. Il a rejoint le club breton en novembre dernier en remplacement de Bruno Génésio. Rennes s’enfonçait dans une crise de résultats. Mais dès son arrivée, il a rapidement mis en place un jeu solide et a permis aux Rennais de commencer par enchaîner les succès.

Ses statistiques à la tête de cette équipe sont impressionnantes. Sur les 21 matchs toutes compétitions confondues, le technicien français a remporté 13 victoires, et a concédé 3 matchs nuls et 5 défaites. Sous lui, Rennes a disputé la Ligue Europa et a été éliminé par l’AC Milan. Le club fait un bon parcours en Coupe de France.

Les Bretons ont été tenus en échec par le Paris Saint-Germain (1-1) au Parc des Princes. Les Rouge et Noir ont été battus à domicile par Lorient (1-2) avant de lâcher encore des points face à Lille, le week-end dernier (2-2).

Julien Stephan reste à Rennes la saison prochaine

Les performances de Julien Stephan plaisent aux dirigeants du club et ils discutent de son avenir. Selon les informations de L’Equipe, sauf retournement de situation, Stephan va poursuivre son aventure au sein de ce club la saison prochaine. Il avait paraphé un contrat de courte durée qui prend fin à l’issue de cette saison.

« J’ai déjà dit que j’étais très heureux, d’avoir retrouvé un banc, a fortiori ici à Rennes. Je suis épanoui avec les joueurs, la direction, l’actionnaire et le staff, donc les conditions sont bonnes pour moi aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur rennais.

Julien Stephan n’est pas le seul qui va poursuivre la carrière à Rennes. Le directeur sportif du club, Florian Maurice va continuer sa mission au Stade Rennais. Annoncé sur le départ ces dernières semaines, il restera à Rennes la saison prochaine.