Olivier Dall’Oglio lâche un nouvel indice sur son avenir à Saint-Etienne

En fin de contrat à Saint-Etienne en juin 2024, Olivier Dall’Oglio va-t-il rempiler ou quitter le club, à la fin de la saison ? Il a lâché sa réponse sur RMC Sport.

Mercato : Dall’Oglio impatient de prolonger son contrat à Saint-Etienne

Nommé entraineur de l’AS Saint-Etienne à la mi-décembre 2023, Olivier Dall’Oglio a signé pour une demi-saison. Soit jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024. Cependant, son contrat est assorti d’une option. Il a la possibilité de prolonger d’une année supplémentaire, si les parties sont d’accord. Évidemment, cette clause est liée à ses résultats sur les six mois. Le technicien gardois a ouvertement confirmé la tendance.

« Là, oui. Je pense que là, je ne peux pas faire autrement », a-t-il répondu au sujet de la prolongation de son aventure, en cas de retour de l’ASSE en Ligue 1. Pour Olivier Dall’Olgio, ce serait même « un honneur » de rester à Saint-Etienne, un club légendaire et mythique. « Si on a cette grande chance de pouvoir remonter et si j’ai la chance de pouvoir continuer avec eux, quelque temps, ça serait avec grand plaisir », a-t-il déclaré sans détours.

Un bilan positif qui augure d’une prolongation pour ODO

Pour rappel, ODO a succédé à Laurent Batlles, un fils de la maison verte, après 17 journées de championnat. Son bilan actuel est positif. Il est de 7 victoires, 3 nuls et 2 défaites, soit 24 points glanés, sur 36 points possibles. Saint-Etienne est justement remontée sur le podium (3e place), grâce à sa série d’invincibilité en cours, de 5 victoires et un match nul.

En plus, Olivier Dall’Oglio a fait des Verts, l’équipe la plus solide défensivement, ainsi que la plus prolifique sur les six dernières journées de Ligue 2. Elle n’a concédé qu’un seul but, pour 15 buts marqués. Si les Stéphanois continuent sur leur dynamique actuelle, lors des 9 dernières journées de championnat, il est fort probable qu’ils retrouvent l’élite, synonyme de prolongation pour le coach de 59 ans.