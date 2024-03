ASSE : Olivier Dall’Oglio jubile, une bonne nouvelle tombe avant Valenciennes

Olivier Dall’Oglio et l’ASSE sont plus que jamais engagés dans la course à la Ligue 1. Les Verts se préparent à aborder le dernier tournant décisif de la saison avec un match important en ligne de mire face à Valenciennes. Avant cette confrontation, les Verts enregistrent une très bonne nouvelle.

Olivier Dall’Oglio et l’ASSE en pleine ascension

Quatre victoires contre un nul sur les cinq dernières sorties. L’ASSE a bien amorcé sa marche vers la Ligue 1 depuis que les Verts sont passés sous les commandes de Olivier Dall’Oglio. Un temps proche du ventre mou de Ligue 2, le club du Forez a su remonter la pente jusqu’à accéder au podium, à quelques journées de la fin de la saison. Après deux saisons, cette fois est peut-être la bonne pour l’AS Saint-Étienne de faire son grand retour dans l’élite française.

Cependant, si les résultats sont de plus en plus encourageants, il n’en est pas moins que le club stéphanois connaît également une saison contrariante avec des cas de blessure. C’est le cas de Ibrahima Wadji, absent depuis plusieurs mois après plusieurs rechutes. Une période de galère qui est peut-être sur le point d’être conjuguée au passé au grand bonheur de Dall’Oglio.

Ibrahima Wadji a repris les entrainements

Il était l’un des grands acteurs de la bonne saison réalisée par les Verts la saison dernière. Ibrahima Wadji formait l’un des meilleurs duos de Ligue 2 avec Jean-Philippe Krasso, avant que l’Ivoirien ne prenne la direction de la Croatie l’été dernier. Appelé à être l’arme numéro 1 de l’attaque stéphanoise, le Sénégalais n’a malheureusement pas pu tenir son rang, la faute à une série de blessures qui a tout changé.

Depuis la deuxième journée du championnat, Ibrahima Wadji souffre d’une lésion musculaire aux ischio-jambiers. Après plusieurs tentatives de reprises, l’attaquant de 28 ans a été confronté à des rechutes qui ont sabordé sa saison. Depuis son arrivée, Olivier Dall’Oglio n’a pas encore pu compter sur lui, ce qui devrait se faire avant la fin de la saison.

Selon les dernières informations de l’ASSE, Wadji a repris la course mardi et a pu enfiler les crampons jeudi pour retravailler son jeu. Une séance intense pour le joueur sous le contrôle du staff médical. Son retour fera un bien fou à l’attaque des Verts, actuellement menée par Irvin Cardona, meilleur joueur du mois de février en Ligue 2.