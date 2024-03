ASSE : Saint-Etienne vers un record d’affluence face à Concarneau

Les supporters de Saint-Etienne se mobilisent pour la fin de saison. Ils seraient en passe de battre le record d’affluence à Geoffroy-Guichard, face à Concarneau.

Dall’Oglio veut un Geoffroy-Guichard « plein et à guichets fermés »

L’AS Saint-Etienne (3e) va recevoir Concarneau (17e), une semaine après le déplacement à Valenciennes, le samedi 6 avril, au stade Geoffroy-Guichard (à 15h). Avant cette rencontre, comptant pour la 31e journée de Ligue 2, Olivier Dall’Oglio a lancé un appel aux supporters stéphanois. Il souhaite les voir plus nombreux et plus bouillants dans le Chaudron, lors des quatre derniers matchs des Verts à domicile.

Actuel 3e de Ligue 2, l’ASSE a plus que jamais besoin du soutien de son public, pour arracher son ticket pour le retour en Ligue 1. L’entraineur des Stéphanois compte donc sur le peuple vert pour pousser leur équipe à se surpasser, dans la dernière ligne droite de la course pour la montée dans l’élite. Olivier Dall’Olgio veut voir un stade Geoffroy-Guichard « plein et à guichets fermés ».

ASSE-Concarneau : Plus de 30 000 places déjà vendus

Lancé sur RMC Sport, dans l’Intégrale Foot, dimanche, le message du coach des Verts semble avoir eu un écho favorable. Selon les informations de France Bleu, plus de 30 000 places ont déjà été vendus ce lundi. D’après la source, les deux kops affichent complet, tout comme la tribune Henri-Point. Or, nous sommes encore à 12 jours du rendez-vous. À cette allure, il est fort probable que le record d’affluence à Geoffroy-Guichard, cette saison, soit battu lors de la venue de Concarneau.

Surtout que plusieurs groupes de supporters de Saint-Etienne (Green Angels, Indépendantistes, USS) ont choisi cette rencontre pour célébrer les 90 ans du club ligérien, dans les tribunes. À noter qu’il y avait 36 277 spectateurs dans le Chaudron, le 9 mars, lors du match remporté contre l’AJ Auxerre (1-0). C’est le record actuel des supporters de l’ASSE, cette saison.