Avant le choc au Parc des Princes, le Barça dénonce un acte du PSG

À un peu plus de deux semaines de leur quart de finale aller de Champions League au Parc des Princes, le Barça a dénoncé une décision des dirigeants du PSG.

Le Barça choqué par le prix fixé par le PSG pour les billets

Pour la réception du FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l’antre du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes, devrait être plein à craquer le 10 avril prochain. Plusieurs sources annoncent déjà que la billetterie est complète pour ce choc européen tant attendu.

Toutefois, il est encore possible de grappiller des places sur la plateforme Ticket Place mise en place par le Paris SG avec des prix allant de 300 à 850 euros selon l’emplacement. Et ce mardi, plusieurs médias catalans rapportent la grosse colère des dirigeants barcelonais à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi et les siens concernant les places supplémentaires qu’ils pourraient solliciter pour leurs partenaires et leurs proches.

Le Barça obligé de casser sa tirelire pour des places supplémentaires

En effet, d’après les informations du quotidien Sport, la direction du Paris Saint-Germain exigerait 600 euros par personne pour chaque personne supplémentaire n’entrant pas dans le protocole UEFA. « L’information a été reçue avec incrédulité par la direction du Barça », rapporte le journal catalan, qui ajoute que le Barça, qui considère ce match comme le plus important de la saison n’aura pas d’autre choix que de casser sa tirelire pour avoir du monde en tribune officielle.

« Le Barça hallucine, mais n’aura d’autre choix que de casser sa tirelire s’il veut faire face à des engagements au-delà de ceux établis par le protocole de l’UEFA. Les billets des dirigeants sont gratuits, mais pour les autres, il faudra passer à la caisse. Un par un », assure le quotidien espagnol. La réciproque pourrait s’appliquer le 16 avril lors du match retour au Camp Nou.