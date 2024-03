Foot Mercato : Nasser Al-Khelaïfi et le PSG dans l’œil du cyclone

Déjà en plein tourment avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi reçoit une mauvaise nouvelle, qui pourrait coûter cher au club francilien.

Nasser Al-Khelaïfi ébranlé pour le transfert de Neymar au PSG

Il a quitté le club à l’été 2023 mais son transfert au PSG en 2017 continue de hanter la direction parisienne. Ce mardi 12 mars, le journal Le Monde a révélé qu’une information judiciaire distincte a été lancée contre le Paris Saint-Germain. Cette enquête ouverte fin février dernier, sous le nom « dossier racine » par le parquet de Paris est relative aux conditions du transfert de Neymar au club de la capitale en 2017.

Selon le journal français, le club de Nasser Al-Khelaïfi est soupçonné dans ce transfert du Brésilien pour trafic d’influence actif et passif. On évoque des faits de corruption, détournement de fichiers, violation de secret professionnel, de faux et d’aide au séjour irrégulier. Tout comme Al-Khelaïfi, plusieurs autres personnes sont liées à ce dossier dont des policiers, un homme d’affaires et l’ancien directeur de la communication du club de la capitale, Jean-Martial Ribes.

Le PSG contre-attaque

C’est une affaire qui touche même l’actuel ministre de l’intérieur français, Gérald Darmanin. Il lui est reproché d’avoir aidé le PSG en le soulageant des impôts et des cotisations sociales relatifs aux 222 millions d’euros dépensés pour le transfert de l’ancien joueur du Barça. Quant à Nasser Al-Khelaïfi, il dénonce des agissements des mis en cause et a même déposé des plaintes, via ses avocats, pour violations du secret de l’enquête et du secret professionnel.