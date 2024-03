Mercato PSG : Un phénomène allemand déchire l’offre du Paris SG

Désireux de faire peau neuve la saison prochaine, le PSG rêve d’un phénomène allemand pour le mercato estival à venir. Mais l’affaire s’annonce déjà compliquée pour le club parisien.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi en pince pour un crack en attaque

Révélation de la saison en Bundesliga, Florian Wirtz est l’un des principaux artisans de l’extraordinaire exercice 2023-2024 que réalise le Bayer Leverkusen. Avec 11 buts et 17 passes décisives en 36 matches toutes compétitions, le milieu offensif de 20 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs ambitieux, dont le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich.

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le champion de France en titre aimerait s’offrir les services de la pépite allemande pour son nouveau projet conduit par Luis Enrique. Selon certaines sources proches du dossier, les négociations seraient déjà en cours entre Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du Bayer Leverkusen pour Florian Wirtz.

Le président parisien serait d’ailleurs disposé à s’aligner sur les 120 d’euros exigés par le club allemand pour un éventuel transfert du natif de Pulheim. Mais il semble que le principal concerné n’est pas pressé de changer d’air.

Le clan Florian Wirtz lâche un indice sur son avenir

Pour le prochain mercato estival, les dirigeants du Paris Saint-Germain aimeraient vendre plusieurs éléments qui ne rentrent pas dans le nouveau projet initié depuis l’année dernière. Selon le compte Twitter PSG Inside Actus, « le Paris-Saint-Germain veut faire table rase du passé » et « mettre tout en œuvre pour leur nouveau projet qui a commencé l’année dernière… Quitte à se séparer des joueurs qui ont un vécu au Paris Saint-Germain, même si ça peut briser le cœur pour certains des joueurs. »

Parmi les joueurs dont le club de la capitale rêve pour ce nouveau projet, Florian Wirtz figure en excellente position pour former un quatuor de charme avec Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Xavi Simons. Mais selon Hans-Joachim Wirtz, père et conseiller de l’international allemand de 20 ans, un transfert n’est pas à l’ordre du jour.

« Florian a un contrat avec le Bayer jusqu’en 2027 et c’est la durée approximative, où il sera à Leverkusen. Nous devons attendre les deux prochaines années et ensuite nous verrons où le chemin mène. Il lui faut encore un certain temps avant qu’il soit capable de réaliser ces performances de manière cohérente. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons parler de superlatifs et de clubs supérieurs », a confié le père du protégé de Xabi Alonso dans les colonnes du journal Kölner Stadt-Anzeiger.