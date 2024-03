Stade Rennais : Rennes catégorique pour les JO de Paris 2024

Le Stade Rennais a donné sa réponse à Thierry Henry, au sujet de la libération des joueurs de Rennes, concernés par les JO de Paris.

Florian Maurice dit non à Thierry Henry pour les Rennais U23

Disposant de trois joueurs au moins au sein de la sélection des Espoirs de France, en vue du tournoi de football des Jeux Olympiques 2024, le Stade Rennais a décidé de ne pas les libérer tous. Par la voix de son directeur technique, le club breton a envoyé une réponse catégorique à Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs. « Moi j’ai une réponse : « non » », a-t-il clairement répondu, ce mercredi, dans des propos relayés par RMC.

Pour Florian Maurice, « libérer quatre joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition » en début de saison 2024-2025, va mettre l’équipe de Julien Stéphan en difficulté. « C’est difficile pour nous et il faut le comprendre. On ne peut pas se déshabiller pour habiller forcément l’Équipe de France », a-t-il insisté, en rappelant également la position ferme du Real Madrid.

Le Stade Rennais s’aligne sur la décision du Real Madrid

Le club madrilène a déjà décidé de ne pas libérer les joueurs étrangers évoluant dans son équipe, lors des JO de Paris. « Je crois qu’il y a un très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus. […] Il faut que les intérêts soient communs », a indiqué le dirigeant du Stade Rennais. Adrien Truffert (défenseur), Arnaud Kalimuendo (avant-centre) et Désiré Doué (milieu offensif) sont pour l’instant les trois joueurs dont Thierry aura besoin du 26 juillet au 11 août pour le tournoi de football, et peu avant pour la préparation de son équipe.

Pour finir, Florian Maurice a tenu à préciser qu’il « ne parle pas de quota ». Toutefois, il espère que la FFF va « comprendre que ce n’est pas si simple que ça pour les clubs fournisseurs d’internationaux U23 ». Il faut noter que Rennes reste ouvert aux discussions, malgré tout, avec les responsables de l’Equipe de France Olympique.