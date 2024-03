ASSE : Le terrible constat de Dall’oglio sur l’équipe héritée de Batlles

Successeur de Laurent Batlles sur le banc de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a fait un constat sur l’équipe trouvée en place à Saint-Etienne.

Comment Olivier Dall’Oglio a transformé l’ASSE

En douze matchs dirigés à l’AS Saint-Etienne, Olivier Dall’Oglio a ramené les Verts sur le podium. Ils sont troisièmes et prétendent désormais à l’une des deux premières places, afin de retrouver directement la Ligue 1, sans passer par les barrages pour la montée. Le bilan du successeur de Laurent Batlles est de 7 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Son équipe a donc pris 24 points sur 36 points possibles, pour remonter la pente. Plus impressionnant, Olivier Dall’Oglio est sur une série d’invincibilité de 5 victoires et un nul, pour 15 buts marqués et un seul concédé, sur les six derniers matchs de Ligue 2.

Pour arriver à cette performance, l’entraineur gardois avait d’abord remobilisé les joueurs, ramené la confiance dans le vestiaire, puis inculqué un nouvel état d’esprit. Grâce à son discours, combiné avec sa méthode de travail, il a réussi à transformer l’équipe stéphanoise en une machine à gagner. Pour rappel, Saint-Etienne a infligé un sévère (5-0) à Troyes, s’est imposé chez le deuxième de la Ligue 2, Angers (3-0), a fait chuter le leader l’AJ Auxerre (1-0) et a mis une claque à Bastia en Corse (4-0), dans sa série actuelle.

ASSE : Des joueurs avaient renoncé, selon Dall’Oglio

Olivier Dall’Oglio avait pourtant hérité d’une équipe dans le creux de la vague, avec 5 défaites consécutives en championnat. Dans une interview au journal Le Progrès, l’entraineur de l’ASSE décrie l’état des lieux, lors de son arrivée. Et son constat est désolant. « Des joueurs avaient, entre guillemets, renoncé », a-t-il noté, en pointant le comportement de certains. « Il y avait vraiment des joueurs qui n’étaient plus concernés […]. Ils étaient là, mais n’étaient pas à fond », a révélé le coach des Verts, ensuite.

Ayant réussi à redresser la barre, Olivier Dall’Oglio se félicite du travail de toute l’équipe stéphanoise, qui selon lui, « avance maintenant sur de bons rails ». L’ultime défi du coach de 59 ans est maintenant de ramener Saint-Etienne en Ligue 1, après l’échec de Laurent Batlles.