Le Stade Rennais livre un indice au PSG sur le prix de Désiré Doué

Susceptible de quitter le Stade Rennais l’été prochain, Désiré Doué pourrait être une option pour le PSG. Mais le Stade Rennais pourrait se montrer très gourmand pour son prodige français.

Mercato PSG : Le vestiaire du Paris SG craque pour Désiré Doué

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Désiré Doué pourrait quitter les rangs du Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Auteur d’une belle saison, avec notamment un somptueux doublé avec l’équipe espoirs de France contre la Côté d’Ivoire durant cette trêve internationale, le milieu offensif de 18 ans a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens.

Selon le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, le vestiaire du Paris Saint-Germain apprécie énormément le protégé de Julien Stéphan, « encore plus depuis son dernier match au Parc des Princes. »

Une information confirmée par Ouest-France, qui ajoute même que le club de Nasser Al-Khelaïfi pourrait passer à l’offensive pour recruter Désiré lors du prochain mercato estival. Mais il faudra mettre la main à la poche puisque le Stade Rennais ne compte pas brader son joyau français.

Désiré Doué vendu au même prix que Jérémy Doku ?

Avec l’énorme bénéfice qu’il va réaliser sur le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain prévoit de frapper très fort sur le prochain mercato estival pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. D’après le journal régional, Désiré Doué fait désormais partie des noms cités dans les couloirs de la Factory, le siège du PSG.

De son côté, la direction du Stade Rennais entend profiter de cet intérêt et de celui de plusieurs autres cadors pour réaliser une excellente vente importante, un an après avoir cédé Jérémy Doku à Manchester City pour 66 millions d’euros.

« Le PSG, et plusieurs gros clubs européens fourbissent déjà leurs arguments pour l’arracher au SRFC, un an après la vente record de Doku à Manchester City contre 66 millions d’euros : on ne sait pas si le montant d’un potentiel transfert arriverait à ces hauteurs, mais il serait très conséquent… », a expliqué le journaliste Guillaume Lainé dans les colonnes du quotidien, Ouest-France. Le Paris SG est donc prévenu.