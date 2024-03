Mercato OGC Nice : Khephren Thuram, le club italien qui pousse fort pour sa signature

Khephren Thuram fait actuellement l’objet d’un grand intérêt en Europe. Le milieu de terrain de l’OGC Nice est courtisé notamment en Angleterre et en Italie, où il est annoncé avec insistance.

Le Milan AC à fond derrière Khephren Thuram

Le Milan AC est déterminé à retrouver sa position dominante en Serie A et recherche sur le marché des joueurs pour l’aider à atteindre cet objectif. Selon les dernières informations en provenance d’Italie, l’un des noms sur la liste des cibles du club lombard pour cet été serait Khephren Thuram.

L’arrivée possible du talentueux joueur de l’OGC Nice dans l’équipe des Rossoneri ajoute une tournure intéressante à la rivalité footballistique de la ville, puisque son frère défend actuellement les couleurs de l’Inter.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’intérêt de Milan pour Khephren Thuram reflète son ambition de renforcer son effectif avec des joueurs jeunes et talentueux qui peuvent faire la différence sur le terrain. Avec ses capacités et son potentiel, Thuram pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu de l’AC Milan et contribuer de manière significative à leurs aspirations à revenir sur le trône de Serie A.

Les frères Thuram face à face

La perspective d’avoir deux frères Thuram s’affronter dans les derbies milanais ajoute un élément passionnant à la rivalité déjà intense entre Milan et l’Inter. En plus du spectacle sur le terrain, ce scénario promet de susciter un grand intérêt médiatique et émotionnel parmi les supporters des deux équipes.

Le marché estival s’annonce comme un moment crucial pour Milan, qui cherche à se renforcer pour rivaliser sur plusieurs fronts. L’arrivée éventuelle de Khephren Thuram pourrait constituer une étape importante sur son chemin vers la reconquête du trône italien.