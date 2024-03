FC Nantes : La tension monte entre Kombouaré et Domenech

Ecœuré par Antoine Kombouaré, Raymond Domenech a répondu au nouvel entraineur du FC Nantes.

Nantes : Domenech estime que Kombouaré n’est pas confraternel

Revenu au FC Nantes, moins d’un an après son limogeage du club, Antoine Kombouaré (60 ans) va diriger son premier match à Nice, dimanche (15h). Il est très attendu par Waldemar Kita, qui lui a fait confiance pour sauver les Canaris, mais aussi par les milliers de supporters des Jaune et Vert, qui n’imaginent pas leur équipe en Ligue 2. Le technicien kanak veut marquer les esprits lors de cette première rencontre, comme il l’a confié en conférence de presse.

Avant ce match capital, Raymond Domenech a, lui, répondu à une attaque d’Antoine Kombouaré. « Ce n’est pas très confraternel (ironique). Je trouve ça dommage pour lui », a-t-il réagi sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a rappelé ensuite le bilan du Kanak, lors de son premier passage à Nantes. Ce dernier avait réussi à sauver le club, mais en passant par les barrages, contre Toulouse. « Il serait descendu sans une décision favorable […], avec un penalty pas sifflé pour le TFC, à cinq minutes de la fin », a-t-il noté.

Kombouaré évoque le Kita Circus en parlant de Domenech

Antoine Kombouaré avait glissé une pique à Raymond Domenech, en répondant à une question en conférence de presse, vendredi. Il avait moqué ce dernier pour son triste bilan, lors de son bref passage sur le banc du FCN. « La première fois, il y avait le Kita Circus, (Raymond) Domenech… C’était chaud ! » a-t-il lâché.

Pour rappel, le technicien de 72 ans avait passé seulement un mois et demi sur le banc du FC Nantes (26 décembre 2020 au 10 février 2021). Il n’avait remporté aucune victoire en 8 matchs disputés. Il avait concédé 4 défaites et 4 nuls. Antoine Kombouaré lui avait succédé et il avait maintenu les Canaris, à l’issue de la saison 2020-2021.